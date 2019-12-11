23.49 / 23.86 25.93 / 26.49
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Ровно копы спасли мужчину, который умирал прямо на улице: впечатляющее видео

7:36 11 декабря 2019 175
нагрудный знак
Инф. «ФАКТОВ»

В Ровно патрульные вовремя оказали помощь мужчине, у которого прямо на дороге стало плохо с сердцем. Об этом в Facebook написал замглавы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Напомним, в Одессе полицейские помогли доставить в больницу женщину, у которой в машине начались роды.

Инцидент в Ровно произошел около двух часов ночи. В свете фонарей экипаж патрульных замечает силуэт человека, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
Человек шел шаткой походкой, держась за сердце, и тяжело дышал. Когда патрульные подбежали к мужчине, он упал на землю, жаловался на сердечную боль, а потом перестал дышать.

Патрульные Игорь Соботюк и Дмитрий Конончук вызвали скорую и поочередно делали непрямой массаж сердца. В результате мужчина пришел в себя.

Спасенного госпитализировали в больницу, а медики отметили профессиональные действия патрульных, которые спасли человеческую жизнь.

Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о случаях, когда полицейские предотвращали суицид. Так патрульные помешали самоубийству 18-летнего парня, который собрался свести счеты с жизнью, прыгнув с моста. Также они отговорили от рокового шага мужчину, который решил свести счеты с жизнью из-за семейных проблем.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Встреча в Париже

После парижского саммита Путин в бешенстве, он будет мстить, — Портников

год Крысы

Развод и карьерный рост: гороскоп на 2020 год для кардинальных знаков зодиака

Пенсия

Решение о пенсии придет по SMS: в ПФУ рассказали, как будет работать новая услуга

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: модные цвета сезона, эффект инея (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер