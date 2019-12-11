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В Ровно копы спасли мужчину, который умирал прямо на улице: впечатляющее видео
В Ровно патрульные вовремя оказали помощь мужчине, у которого прямо на дороге стало плохо с сердцем. Об этом в Facebook написал замглавы патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Напомним, в Одессе полицейские помогли доставить в больницу женщину, у которой в машине начались роды.
Инцидент в Ровно произошел около двух часов ночи. В свете фонарей экипаж патрульных замечает силуэт человека, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
Человек шел шаткой походкой, держась за сердце, и тяжело дышал. Когда патрульные подбежали к мужчине, он упал на землю, жаловался на сердечную боль, а потом перестал дышать.
Патрульные Игорь Соботюк и Дмитрий Конончук вызвали скорую и поочередно делали непрямой массаж сердца. В результате мужчина пришел в себя.
Спасенного госпитализировали в больницу, а медики отметили профессиональные действия патрульных, которые спасли человеческую жизнь.
Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о случаях, когда полицейские предотвращали суицид. Так патрульные помешали самоубийству 18-летнего парня, который собрался свести счеты с жизнью, прыгнув с моста. Также они отговорили от рокового шага мужчину, который решил свести счеты с жизнью из-за семейных проблем.
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