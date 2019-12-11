23.44 / 23.69 25.88 / 26.28
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пассажирка вылетела через лобовое стекло прямо под колеса автобуса: фото смертельной аварии на Тернопольщине

15:48 11 декабря 2019 74
На месте аварии
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 11 декабря, один человек погиб, еще пятеро получили травмы в ДТП, которое произошло под Тернополем, между селами Чистилов и Большой Глубочек. Ранее в аварию попал школьный автобус на Львовщине.

Пресс-служба Нацполиции Тернопольской области сообщает, что на трассе столкнулись автомобиль Dacia Logan и рейсовый автобус, который следовал по маршруту Тернополь-Чистилов. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения.

В автобусе находилось около десяти пассажиров. От удара при столкновении шестидесятипятилетняя женщина, сидевшая рядом с водителем, вылетела через лобовое стекло и попала под переднее колесо автобуса. Она погибла.

В больницу доставили четырех пассажиров и водителя автомобиля.

Ране сообщалось, что под Николаевом микроавтобус попал в жуткую аварию.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Волочкова

"Брежнев в гробу": Волочкова ужаснула сеть новым фото

Пенсия

Решение о пенсии придет по SMS: в ПФУ рассказали, как будет работать новая услуга

Малыш Йода

В сети нашли кошку, похожую на малыша Йоду (фото)

гривни и доллары

Падение курса доллара изменило цены на бензин: что происходит

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер