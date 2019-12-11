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Пассажирка вылетела через лобовое стекло прямо под колеса автобуса: фото смертельной аварии на Тернопольщине
В среду, 11 декабря, один человек погиб, еще пятеро получили травмы в ДТП, которое произошло под Тернополем, между селами Чистилов и Большой Глубочек. Ранее в аварию попал школьный автобус на Львовщине.
Пресс-служба Нацполиции Тернопольской области сообщает, что на трассе столкнулись автомобиль Dacia Logan и рейсовый автобус, который следовал по маршруту Тернополь-Чистилов. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения.
В автобусе находилось около десяти пассажиров. От удара при столкновении шестидесятипятилетняя женщина, сидевшая рядом с водителем, вылетела через лобовое стекло и попала под переднее колесо автобуса. Она погибла.
В больницу доставили четырех пассажиров и водителя автомобиля.
Ране сообщалось, что под Николаевом микроавтобус попал в жуткую аварию.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!