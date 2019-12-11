Дело Гримчака: одного из фигурантов отпустили из СИЗО домой

Происшествия

Фигуранта «дела Гримчака» Игоря Овдиенко суд отпустил под домашний арест. Овдиенко должен будет сдать паспорта и носить электронный браслет, но на время следствия (до 10 февраля 2020 года) суд заменил пребывание под стражей круглосуточным домашним арестом.

Смягчить условия для подследственного Овдиенко решил Высший антикоррупционный суд. Адвокат Дмитрий Мельник опубликовал сканы судебных документов.

Овдиенко был задержан в тот же день, что и Юрий Гримчак и в материалах дела был указан как помощник бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий. Кроме того, Овдиенко является братом супруги экс-чиновника Юлии Гримчак.

Что касается самого Гримчака, то по его судьбе прогнозы менее радужные. «Нам ясно дали понять, что Гримчак будет сидеть», — написала Юлия Гримчак на своей странице в Facebook.

Напомним, Гримчак и его помощник Овдиенко фигурируют в деле о злоупотреблении влиянием (ч.3. ст.369−2 УК Украины). Якобы они вымогали и получали неправомерную выгоду за то, чтобы повлиять на некоего государственного деятеля, чтобы тот принял нужное решение. Расследование началось в августе 2019 года. Гримчак и его помощник были задержаны и помещены в СИЗО Чернигова.

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