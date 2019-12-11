«Грабеж под полицейским прикрытием»: шокирующие подробности расследования перестрелки в Княжичах

Происшествия

Темная история

Прошло три года с тех пор, как в ночь на 4 декабря в селе Княжичи Броварского района Киевской области произошла кровавая бойня между полицейскими нескольких подразделений, которая оборвала жизни пятерых правоохранителей (погибли двое киевских оперативников, двое сотрудников броварской госохраны и командир группы спецназа КОРД). Старшему из них был 31 год, младшему — 24. Сначала руководству полиции хотелось представить случившееся «трагической цепью случайностей». Мол, произошла нестыковочка: спецназовцы КОРДа в упор расстреляли полицейских охраны, приняв их за бандитов, напавших на сидевших в засаде засекреченных оперативников (те якобы поджидали банду грабителей-домушников, которые собирались ограбить дом на улице Шептицкого в Княжичах). Однако чем больше подробностей о жутком ЧП выплывало на свет, тем яснее становилось: речь идет не только о потрясающей халатности и безответственности полицейского руководства, но и об открытом крышевании полицией банды грабителей. О новых подробностях резонансного дела мы поговорили с отцом одного из погибших — бывшим сотрудником МВД Александром Орловым, который сразу же после трагедии стал проводить собственное независимое расследование.

«После расстрела в Княжичах пропали без вести три человека»

— Дело о стрельбе в Княжичах полгода слушается в Броварском горрайонном суде Киевской области. Как продвигается процесс?

— Прошло уже шесть заседаний, примерно по одному в месяц, но до рассмотрения дела по сути так и не добрались, — рассказывает Александр Орлов. — То адвокаты болеют, то родственники погибших не могут приехать. Или сами подсудимые не являются в суд. Они на свободе, несмотря на то, что двум грозит наказание вплоть до пожизненного — за превышение служебных полномочий, повлекших смерть двух и более человек.

Напомним, на скамье подсудимых оказались пятеро полицейских. Это бывшие начальник уголовного розыска Киева Леонид Курята (руководитель спецоперации), начальник оперативной службы Киева Игорь Иващенко, руководитель уголовного розыска Шевченковского райуправления столичной полиции Роман Мариновский, его подчиненный Александр Мелихов и экс-начальник, старший инспектор спецподразделения КОРД Андрей Курта.

— Они ни дня не провели за решеткой, — продолжает Орлов. — Вначале в качестве меры пресечения им определили домашний арест, потом и его отменили. Мы ходатайствовали хотя бы о внесении ими залога, но суд отказал. Леонид Курята, отдавший преступный приказ и непосредственно принимавший участие в расстреле сослуживцев, добился восстановления на службе и стребовал 104 тысячи гривен за 11 месяцев «вынужденного прогула». Потом и вовсе получил повышение — возглавил полицию в Бахмуте на Донбассе. Мариновский ушел из полиции и теперь руководит охраной крупной коммерческой компании. Остальные тоже чувствуют себя неплохо. Конечно, в их интересах тянуть рассмотрение дела как можно дольше, чтобы в итоге спустить его на тормозах. Но мы им не дадим.

Кстати, вскоре число «действующих лиц» в деле может увеличиться. На днях выяснилось, что в Генеральной прокуратуре расследовалось еще одно уголовное дело по Княжичам — о фальсификации и сокрытии служебных документов. Фигурантами этого дела являются начальник столичного полицейского главка Андрей Крищенко, его заместитель Виталий Стрижак и тогдашний руководитель Шевченковского райуправления полиции Герман Приступа (он тоже получил повышение и перевелся в главк). Подозрение никому из них пока не предъявлено, но дело уже передано в НАБУ.

От рук своих коллег погибли два младших инспектора Броварского отдела полиции охраны Евгений Куртев и Сергей Орлов

— Надеюсь, что эти лица также понесут уголовную ответственность за свои действия, в том числе за уничтожение части вещественных доказательств, — говорит Александр.

— Что имеется в виду?

— В якобы ограбленном доме не нашли ни одного отпечатка пальцев, даже следов ног. К приезду прокуратуры все было тщательно вымыто. Хозяйку особняка вызвали в Княжичи по сигналу с пульта охраны и не пускали в дом в течение шести часов. Кстати, думаю, окажись она дома, преступники не остановились бы перед тем, чтобы убрать и ее. С доставленных в морг тел поснимали одежду, замыли раны, осложняя проведение экспертиз. Водителю автобуса, на котором приехал КОРД, разрешили отмыть автобус от крови — что тоже есть в деле. Это и уничтожение вещдоков, заметание следов. Документы о проведении якобы спецоперации были написаны задним числом, на третий день после гибели ребят. На самом деле никакой операции не было, обычный грабеж под полицейским прикрытием.

Кордовцы попросту не пустили на место происшествия полицию из Броваров, прибывшую на место преступления по звонку от местных жителей. Ребятам сказали: «Быстро валите отсюда, иначе сами рядом ляжете». В итоге на первоначальном допросе броварские полицейские заявили, что до места трагедии… не доехали: мол, машина по дороге сломалась.

Позже стало известно, что в перестрелке погибли не пять, а шесть человек. Кроме полицейских, погиб один участник банды грабителей: его тело вывезли в Донецкую область и там похоронили. Сколько было ранено, вообще точно не известно. Но пятеро полицейских в течение 4 декабря обратились в медучреждения со специфической жалобой на «самострел»: мол, чистил оружие, оно и выстрелило.

Еще после расстрела пропали без вести три человека, в том числе дежурный по коммутатору КОРДа, отправивший в Княжичи семь групп оперативного реагирования.

Уверен, что спецоперация в Княжичах — далеко не первое совместное бандитско-полицейское преступление, курируемое с самых верхов ведомства. В тех же Княжичах за предшествовавшие перестрелке два года было совершено до полутора десятков схожих ограблений. Не говоря о других сомнительных мероприятиях с участием «семерки» (так по старой памяти в полиции называют наружную разведку. — Авт.). Чего стоит один факт из послужного списка погибшего разведчика Рудько: у меня есть документы, согласно которым за неделю до смерти он участвовал в командировке по… сопровождению мусоровоза из Львова в Днепропетровскую область. Нет сомнения, что под видом мусора перевозилось кое-что поценнее…

«Начальник Шевченковского РУВД полиции Киева руководил операцией из ресторана «Княжий двор»

— Телефонные переговоры руководителей спецоперации, опубликованные в СМИ, впечатлили нецензурным приказом Куряты: «Ну так надо еба… ить их! Принимайте их всех, разбой с разведчиком будет, вменят уродам. Выбегайте!» («ФАКТЫ» публиковали расшифровку аудиозаписи телефонных переговоров руководителей «спецоперации»).

— В этих переговорах многое — ложь, — говорит Орлов. — Так, по словам Куряты, разведчики якобы сообщили ему, что «на них напали бандиты и вот-вот убьют», и он решил спасать своих. За три года в моем распоряжении оказались десятки аудиозаписей телефонных переговоров и видеофиксация с 14 камер наружного наблюдения. Следствие установило, что разведчики такого не говорили, таким образом Курята пытается выгородить себя. В деле, наоборот, имеется аудиозапись, где сотрудник ГСО трижды (!) представляется разведчику Рудько. Рудько не признается, что он тоже полицейский, но в кармане у него находят соответствующие документы. Кроме того, установлено, что руководитель операции отлично видел разметку и проблесковые маячки на автомобилях госохраны. Тем не менее он соврал, что даже звонил в броварскую госохрану, а там якобы заверили, что «наших там нет». И это брехня. Выпускать живыми свидетелей они не собирались.

По времени перестрелка продолжалась считаные минуты. Около 4:40 возле дома на улице Шептицкого притормозил микроавтобус с кордовцами, навстречу ему по другой стороне улицы уже мчались бойцы полка полиции особого назначения. Выстрелы прогремели практически одновременно. Только майор Валецкий из КОРДа сделал до двадцати выстрелов в водительское окно. Кроме этого, он и Курта минимум дважды выстрелили в сотрудников охраны Гаценко и Белогуба, спрятавшихся за автомобилем.

В целом, утверждает Александр Орлов, автомобиль обстреливали с пяти сторон больше семи человек.

Прибывший по тревоге автомобиль госохраны был расстрелян в упор. Стоп-кадр ТСН

— Следствие выдвигало версию, что стрельба началась по инициативе сотрудников ГСО, а именно вашего сына. Якобы он выстрелил первым.

— Да, это произошло с подачи тогдашнего замглавы Нацполиции Вадима Трояна. Якобы мой сын, находясь на водительском сиденье автомобиля ГСО, первым начал стрелять в окруживших автомобиль кордовцев. А вот я покажу вам выводы судебно-медицинской экспертизы: от таких ранений, как у него (38 пулевых ранений, семь пуль извлекли из жизненно важных органов), он скончался в течение пяти — десяти секунд. Между тем одно из ранений (отстрелены пальцы на левой руке, лежащей на руле) свидетельствует о том, что автомат лежал у него на коленях и ствол был повернут внутрь машины. За десять секунд он никак не смог бы развернуть оружие в сторону нападающих. А начальник Шевченковского РУВД полиции Киева сидел в это время в ресторане «Княжий двор», руководя операцией на удалении. Чек на еду и напитки составил 14 тысяч гривен.

Следующее заседание суда назначено на 18 декабря. Подчеркну, что в данном процессе речь идет об убийстве четырех полицейских. Дело о гибели сотрудника КОРДа Виталия Валецкого выделили в отдельное производство.

В нашем деле у Валецкого нет вообще никакого статуса — ни потерпевшего, ни обвиняемого, ни свидетеля. Он как бы исчез. Я пытаюсь добиться, чтобы три дела — расстрел полицейских, ограбление дома и дело «засекреченного» Валецкого — объединили в одно. Ведь они между собой тесно связаны.

«Какой прекрасный день 3 декабря, в особенности для воров»

Пообщались «ФАКТЫ» и с подполковником милиции Игорем Касяном, который много лет проработал в столичном УБОП, в частности принимал активное участие в раскрытии резонансного дела «банды оборотней» Гончарова. Пенсионер МВД, неоднократно отмеченный по службе, оказался на скамье подсудимых по «делу Княжичей» в связи со сфальсифицированными, как он утверждает, показаниями некоего сотрудника полка полиции особого назначения «Киев».

— Позже этот же сотрудник на личном приеме у заместителя прокурора Киева указал фамилии и должности тех, кто принудил его оговорить и себя, и меня, — рассказывает Игорь Касян. — Но для бывших «коллег», как выяснилось, я оказался очень удобной фигурой. Куда там, главарь банды «Черная кошка»!

«ФАКТЫ» писали, что Касяна задержали утром 4 декабря 2016 года на авторынке, куда он приехал вместе с сыном. Вначале мужчина подумал, что это какие-то бандиты: повалили на землю, страшно избили, отобрали деньги, сказав, что «они уже не понадобятся». Причину задержания никто не озвучил (подробнее читайте об этом в публикации «Жена Игоря Касьяна: «Муж часто говорил: «Работа по раскрытию банды Гончарова мне еще аукнется») .

О том, что произошла трагедия в Княжичах, Касян узнал только через семь дней в больнице скорой помощи, куда был доставлен после «теплого приема» бывших коллег. То, что его в Княжичах и близко не было (в тот вечер семья гостила у соседей) никого не волновало. В доме провели обыск, и после «визита» оперативников пропали деньги и служебные награды. Со двора увезли автомобиль, изъятый как вещдок.

— Мне, кстати, так ничего и не вернули, несмотря на постановление апелляционного суда, — заметил Касян. — В 2017 году нам все-таки удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту избиения и ограбления с превышением служебных полномочий сотрудниками полиции, в котором я являюсь потерпевшим. Но если бы вы знали, какие суммы заносились в прокуратуру, чтобы это дело осталось лежать в столе! Теперь мои защитники добились передачи материалов этого и других уголовных дел в ГБР.

— Вы можете рассказать, что на самом деле произошло в Княжичах?

— Ответить на этот и многие другие вопросы может только тот, кто действительно был на месте совершения преступления и непосредственно участвовал в расстреле полицейских. Насколько мне известно, один из сотрудников полка «Миротворец» предоставил работнику департамента уголовного розыска информацию о владельце дома в Княжичах и его нелегальном бизнесе и финансовых махинациях. Угрозыск провел оперативную проверку, включая выезд на места проживания Кодорина (фамилия изменена. — Авт.), в том числе в село Княжичи Броварского района. На этом деятельность сотрудников полка «Миротворец», по их словам, закончилась. Работник департамента уголовного розыска объяснил им, что свяжется с ними после полной проверки полученной информации. Как проверялась информация, известно всей стране, были расстреляны по меньшей мере пять сотрудников полиции. И я не оговорился, поскольку жертв, думаю, было больше.

— Как вы думаете, почему именно 3 или 4 декабря 2016 года полиция решила провести операцию по задержанию воров в селе Княжичи?

— Да все очень просто. Работникам полиции в ходе проведения оперативных мероприятий стало достоверно известно, что владелец дома уехал за границу и должен вернуться не ранее чем через неделю. Собственно, этим они и решили воспользоваться. И вот накануне начальник уголовного розыска Курята и начальник оперативной службы столичной полиции Иващенко созваниваются и рассуждают (запись есть): «Какой прекрасный день 3 декабря, в особенности для воров»… А почему такой «прекрасный»? Потому что хозяин за границей, жена, если и приедет, то ненадолго, а «охранник» (то есть речь идет обо мне, так меня назвали в ложных показаниях) гостит у соседей.

Для меня остается открытым только один вопрос: почему владелец дома в селе Княжичи Кодорин стал столь интересен полицейским, которые его разрабатывали? Откуда у него миллионы? К примеру, выезжая из гостиницы, он «забывал» расплатиться даже за мелкие услуги. Да он так и не признал себя потерпевшим, говорил, что его не ограбили, поскольку денег у него не было и нет, он, дескать, простой пенсионер. Потерпевшим его «назначила» прокуратура Киева.

— Тогда возникает вопрос: а были ли воры в кодоринском доме вообще? Есть информация, что в ту ночь в Княжичах появлялся известный «медвежатник», специалист по взламыванию сейфов, способный «чисто» открыть любой замок за 15 секунд. Ведь взлома-то в ограбленном доме не было…

— Вопрос очень интересный. Допускаю, что в дом проникла какая-то «конкурирующая фирма», которая исчезла из Княжичей, не оставив при этом ни единого следа. Также думаю, что в дом все-таки проникали оперативные сотрудники полиции с целью проведения «негласных следственных действий». Что, собственно, подтверждается тем, что кодоринский «элитный алкоголь» обнаружился в автомобиле полиции.

— Сейчас появилась информация о том, что нескольких руководителей полицейского ведомства могут привлечь по статье «Покушение на убийство»… Это что-то новенькое.

— Расскажу. Вернемся к телефонным переговорам. Помните, там есть момент, когда после кровавой бойни созваниваются Иващенко и Мелихов. Звучит фраза: «Ну что, два ствола у нас есть, будет Курята третьим. Встанем на выезде и расстреляем бусик» (речь идет о микроавтобусе, в котором, по их мнению, находились грабители. — Авт). Именно не «задержим», нет! «Расстреляем!» Понимаете, о чем речь?

— Не совсем.

— Два разведчика — начальник управления и начальник отдела — вместе с начальником угрозыска столицы, чтобы прикрыть свое преступление, решили представить расстрел полицейских как разбойное нападение. Без лишних глаз они отправились на дело втроем. И это при наличии в селе более двадцати вооруженных оперов и бойцов батальона «Киев»!

В их расчеты входило сфальсифицировать картину трагедии перед руководством и общественностью, чтобы прикрыть себя и свои деяния. То есть как-то так: подъехали сотрудники ГСО, а тут из дома выскочили бандиты и расстреляли их. А они, такие герои, кинулись вслед за бандитами-разбойниками и тоже расстреляли их на месте. Они бы еще и орден за такое геройство получили! Так и сделали, прекрасно зная, что микроавтобус, за которым следили разведчики, находится на парковке на выезде из Княжичей. Подлетают к нему и сквозь тонированные стекла «мочат» в упор. Ну насколько нужно быть циничными, чтобы применять оружие на поражение вслепую! Если бы там были люди, ни один не выжил бы. Но владельцу автомобиля очень повезло. Он сидел в соседнем кафе и… наблюдал расстрел из окна. Служители закона, расстреливающие автомобиль, были на сто процентов уверены, что в микроавтобусе находятся подозреваемые, которых необходимо убить. Разочарованные полицейские, поняв, что расстреляли чужую машину и никого не убили, не нашли ничего лучшего, как накидать туда оружия. Через определенное время владельца микроавтобуса задержали. (Тогда в СМИ вбросили информацию, что бандитов задержали в Киеве, на парковке одного из супермаркетов. — Авт.) Но уж тогда избавиться от него не смогли — слишком много было вокруг свидетелей. В настоящее время расследование законченного покушения на убийство двух и более лиц с целью сокрытия ранее совершенного преступления поручено ГБР. Надеюсь, что дело наконец-то сдвинется с мертвой точки.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» легендарный украинский сыщик, бывший начальник киевской милиции Николай Поддубный, комментируя инцидент в Княжичах, заявил, что правоохранительная система Украины потерпела крах.

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