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Политика

Драка в комитетах Верховной Рады: у нардепа от "Слуги народа" сотрясение мозга

18:50 11 декабря 2019 233
богданец
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Андрей Богданец после драки в Верховной Раде попал в больницу. Врачи клиники «Феофания» подтвердили ранее поставленный диагноз: у депутата после потасовки сотрясение мозга.

Выявили у парламентария и другие телесные повреждения. «Врачи подтвердили факт сотрясения мозга. Заметили много других повреждений на теле, таких как синяки», — рассказал Богданец в комментарии Hromadske.

Депутатская драка случилась на заседании комитета по вопросам аграрной политики. Кроме Богданца, в потасовке участвовали представители партии ВО «Свобода». Поблизости были замечены бывшие депутаты-«свободовцы» Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко. Печерское райуправление полиции Киева собирается расследовать драку как «насилие против государственного деятеля» (ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

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