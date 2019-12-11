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Драка в комитетах Верховной Рады: у нардепа от "Слуги народа" сотрясение мозга
Народный депутат из фракции «Слуга народа» Андрей Богданец после драки в Верховной Раде попал в больницу. Врачи клиники «Феофания» подтвердили ранее поставленный диагноз: у депутата после потасовки сотрясение мозга.
Выявили у парламентария и другие телесные повреждения. «Врачи подтвердили факт сотрясения мозга. Заметили много других повреждений на теле, таких как синяки», — рассказал Богданец в комментарии Hromadske.
Депутатская драка случилась на заседании комитета по вопросам аграрной политики. Кроме Богданца, в потасовке участвовали представители партии ВО «Свобода». Поблизости были замечены бывшие депутаты-«свободовцы» Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко. Печерское райуправление полиции Киева собирается расследовать драку как «насилие против государственного деятеля» (ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).
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