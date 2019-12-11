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Первую серию "Слуги народа" показали на ТНТ, но вырезали оттуда шутку про Путина (видео)
В России состоялась премьера сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в главной роли. На телеканале ТНТ не обошлось без самоцензуры: телевизионщики оперативно вырезали из сериала шутку про Владимира Путина.
Как сообщает российский Телеграм-канал «Планерка», в восточных регионах России первую серию «Слуги народа» показали без купюр. Отредактировать решили ту версию, которая транслировалась на Москву.
Шутка о Путине звучит в сериале, когда главные герои — Василий Голобородько (Владимир Зеленский) и Юрий Чуйко (Станислав Боклан) рассматривают коллекцию часов. Узнав, что Путин носит часы марки «Hublot», герой Зеленского переспрашивает: «Путин „Hublot“?».
Напомним, пока что отсняты три сезона сериала «Слуга народа». Руководство телеканала «1+1» заявило, что пока не готово к съемкам эпизодов четвертого сезона, потому что не найден новый исполнитель главной роли.
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