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Мир

Операция «реинкарнация»: в России появилась статуя с лицом Путина, но посвящена она не ему

20:07 11 декабря 2019 27
Статуя
Инф. «ФАКТОВ»

В Санкт-Петербурге на фасаде одного из строящихся торговых центров установили статую римского императора Октавиана Августа. При этом в соцсетях отметили удивительное сходство с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее сеть поразили фото больницы в российском Кургане, окна которой утеплили одеялами.

Znak.com сообщает, что торговый комплекс EVROPA возвели на Малом проспекте Петроградской стороны. Фасад здания украшают скульптуры известных римлян, среди которых есть и Октавиан Август. Однако лицо известного исторического деятеля удивительно напоминает президента Путина.

Комментарии пользователей в Facebook Алексея Коломенцева:

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин удивил странным видом после встречи с Владимиром Зеленским на саммите «нормандской четверки». На фото видно, что действия хозяина Кремля не вполне естественны, а одну из рук он держит в каком-то странном положении, при этом она внешне действительно похожа на клешню краба.

Фото: Алексей Коломенцев

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