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В России окна больницы утеплили одеялами: сеть взбудоражили фото

15:49 11 декабря 2019 76
Одеяла на окнах
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Курган (Россия) старые деревянные окна в больнице пациенты, страдающие от холода, завесили пленкой и одеялами. Ранее в России в одной из больниц Челябинской области пациентку мыли тряпкой, которую используют для мытья пола.

«Вот вы говорите что в России все плохо, а между тем в Кургане взяли и утеплили больницу», — пишет известный блогер из Беларуси Максим Мирович, выложивший фотографии из палаты в своем микроблоге в Twitter.

Эту публикацию активно обсуждали интернет-пользователи.

Тем временем российские массмедиа сообщают, что фотографии были сделаны в одной из палат городской больницы Кургана № 1, в лор-отделении. Также сообщается, что в лечебном заведении побывал специалист, который обнаружил «нарушение температурного режима из-за изношенности батареи отопления».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото из палаты одной из больниц российского Иванова, которые шокировали интернет-пользователей.

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