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В России окна больницы утеплили одеялами: сеть взбудоражили фото
В городе Курган (Россия) старые деревянные окна в больнице пациенты, страдающие от холода, завесили пленкой и одеялами. Ранее в России в одной из больниц Челябинской области пациентку мыли тряпкой, которую используют для мытья пола.
«Вот вы говорите что в России все плохо, а между тем в Кургане взяли и утеплили больницу», — пишет известный блогер из Беларуси Максим Мирович, выложивший фотографии из палаты в своем микроблоге в Twitter.
Эту публикацию активно обсуждали интернет-пользователи.
Тем временем российские массмедиа сообщают, что фотографии были сделаны в одной из палат городской больницы Кургана № 1, в лор-отделении. Также сообщается, что в лечебном заведении побывал специалист, который обнаружил «нарушение температурного режима из-за изношенности батареи отопления».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото из палаты одной из больниц российского Иванова, которые шокировали интернет-пользователей.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!