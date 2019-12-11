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Скандал после пожара в Одессе: студентов колледжа перевели в такой же пожароопасный корпус
Занятия у студентов одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, здание которого в центре города сгорело 4 декабря, возобновили, как и планировалось, с понедельника, 9 декабря. Учащиеся приступили к занятиям во втором корпусе колледжа, располагающемся в жилом массиве Черемушки на улице Героев Крут, 9.
Но оказалось, что это здание не отвечает нормам противопожарной безопасности.
В среду, 11 декабря, на заседании сессии горсовета мэр Одессы Геннадий Труханов поручил городскому департаменту образования и науки срочно провести проверку. Вечером, уже под конец сессии, Труханов сообщил, что сотрудник департамента, в прошлом работник главка ГСЧС, пока шла сессия горсовета, провела визуальное обследование здания. Она, в частности, обнаружила узкие лестницы и отсутствие пожарной лестницы. Кроме того, окна первого этажа забраны сплошными, не открывающимися стальными решетками…
При проведении учебной эвакуации, часть учащихся просто не отреагировали на сигнал и остались внутри здания.
Городской голова Одессы поручил департаменту образования незамедлительно направить обращения в Минобразования и Кабинет министров с просьбой передать муниципалитету управление теми ПТУ, которые вот уже два года финансируются из городского бюджета.
«Из горбюджета мы финансируем 13 ПТУ. Мы выплачиваем зарплату сотрудникам и оплачиваем коммунальные услуги. При этом руководить профтехучилищами мы не можем. Я прошу подготовить письма в Министерство образования и Кабмин, чтобы внесли соответствующие поправки в законодательство», — констатировал Геннадий Труханов.
После пожара в колледже учебные заведения Одессы начали избавляться от решеток на окнах.
Чтобы обеспечить быструю эвакуацию в случае пожара, отныне в каждом классном помещении всех учебных заведений Одессы будет, по крайней мере, одно окно, снабженное открывающейся решеткой. По словам руководителя городского департамента образования Елены Буйневич, решетку будут открывать в начале учебного процесса и закрывать только после того, как учащиеся покинут здание.
Подчеркивается, таково требование ГСЧС и оно будет выполнено повсеместно. Не исключено, что в дальнейшем таким образом будут открываться все окна в учебных классах.
Пока же в городе массово демонтируют капитальные решетки на окнах первых этажей учебных заведений.
Напомним, суд отстранил директора сгоревшего колледжа от выполнения ею служебных обязанностей на время проведения следствия и взял ее под стражу.
В среду, 11 декабря, при разборе завалов сгоревшего здания колледжа спасатели нашли в 18:25 тело еще одного погибшего. «Принимаются меры по установлению личности погибшего», — сообщили в региональном главке Нацполиии.
Таким образом, подтверждено уже 13 смертей в результате пожара. Судьба еще трех человек остается неизвестной.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что сразу после пожара погибла 16-летняя студентка Ксения Бабенко, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая преподаватель Анна Бортюк, 6 декабря — еще две жертвы, в ночь на 7 декабря стало известно о том, что в больнице умер спасатель Сергей Шатохин. Утром 8 декабря обнаружили еще два тела.
В результате пожара пострадали 31 человек. В настоящее время в медучреждениях остаются на стационарном лечении 10 человек.
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