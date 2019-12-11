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"Минские соглашения" изменят: у Зеленского сделали громкое заявление
Украина намерена подготовить изменения в Минские соглашения. Обновленный документ будет вынесен на обсуждение в «нормандском формате» (Украина, Россия, Франция, Германия). Об этом заявил представитель украинской делегации на минских переговорах Алексей Резников, включенный президентом Зеленским в политическую подгруппу.
На последней нормандской встрече было решено встретиться в следующий раз в марте 2020 года в Германии. Таким образом, на подготовку документа у Украины есть четыре месяца.
«Минские соглашения нуждаются в редактировании и модернизации к сегодняшним условиям. Пять лет как они были подписаны еще в тех реалиях… Должны состояться консультации со всеми задействованными сторонами. Мы точно напишем эти предложения… Они даже были в инициативах президента готовы… Можно сделать до конца марта», — заявил Резников в эфире Hromadske.
Напомним, бывший участник Минских переговоров Роман Безсмертный в интервью «ФАКТАМ» также согласился, что Минские договоренности устарели, нужна перезагрузка и обсуждение «Минска-3». Безсмертный считает, что этот вопрос следовало прямо поднять на встрече в Париже.
Фото скриншот Hromadske/YouTube
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