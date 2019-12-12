Происшествия

Ночной пожар в Харькове: в огне погибла мать двоих детей, ее годовалую дочь и сына удалось спасти (видео)

В Харькове, где накануне была поставлена точка в деле с педофилом, изнасиловавшим семилетнюю девочку, случилась еще одна трагедия: в одной из многоэтажек недавно ночью произошел пожар.

Об этом передает ТСН.

Сообщается, что огонь вспыхнул около полуночи. Несмотря на то, что большинство жильцов уже спали, они проснулись от едкого дыма. На лестничной площадке расплавилась проводка, стены почернели от копоть.

Пожар возник в квартире на четвертом этаже, где находились мать, отец и двое их маленьких детей.

Сын проснулся от треска огня и разбудил отца. Тот сразу бросился к жене, но она неподвижно лежала на кровати. Не теряя времени, мужчина вынес детей на улицу и вернулся в квартиру, чтобы спасти из огня потерявшую сознание супругу.

К сожалению, добраться до комнаты он уже не смог. Дым и пламя увидели соседи, бросились на помощь, но помочь ничем не могли.

Перепуганную малышню погорельцев взяли в свой дом соседи и пытались успокоить, но дети были в истерике.

Впоследствии годовалую девочку и трехлетнего мальчика забрали в областную больницу. Они надышались дыма, но их здоровью ничего не угрожает. Уже завтра планируют выписать.

По мнению спасателей, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводов. Сейчас ждут результатов экспертизы.

Сообщается, что семья арендовала квартиру, куда переехали только несколько месяцев назад. Из-за пожара сгорели все их личные вещи. О смерти мамы детям еще не сказали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе опознали еще одну жертву пожара в колледже.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter