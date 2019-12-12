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Размер не влияет на качество секса: в США разоблачили главные мифы порно

1:37 12 декабря 2019 62
Девушка
Инф. «ФАКТОВ»

Американское издание Insider, раскрывшее скандальные подробности визита президента Украины Владимира Зеленского в США, решило отойти от политики и заняться разоблачением мифов, которые распространяются среди пользователей сети через порноролики.

С этой целью на сайте информационного ресурса были опубликованы наиболее распространенные заблуждения любителей «клубнички».

Прежде всего, журналисты отметили, что порно в сети нередко воспринимается юзерами как энциклопедия секса. Однако такие ролики не являются достоверным источником знаний, так как являются вымыслом, особенно в сфере, касающейся интимной жизни ЛГБТК+.

Еще одно заблуждение: по данным Insider, анальный секс без подготовки — это миф. Врачи подтверждают, что изображаемое часто в порно резкое проникновение без прелюдий может быть опасным в реальной жизни.

Зачастую в порно также культивируется ошибочная идея, будто размер пениса влияет на качество секса, и проникающий секс является наилучшим способом достижения удовольствия.

Кроме того, сотрудники Insider обратили внимание на унизительное изображение бисексуалов и транссексуалов, которые якобы хотят секса всегда и со всеми подряд.

Многие мифы коснулись лесбийского секса: к примеру, поза «ножницы», которая нередко используется в эротике, на самом деле не распространена в реальной жизни. То же самое касается изображения пар девушек, которые якобы тут же меняют ориентацию, желая заниматься сексом с мужчиной, стоит им встретить «подходящего».

Отмечается, что стигматизация в порно укореняет гомофобию в обществе, возвеличивает мужчин и не относится всерьез к женской сексуальности. То же касается изображения доминирования: именно мужчины чаще выступают со стороны «силы». В целом порнография воспитывает огромное количество стереотипов, не имеющих отношение к реальности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Украина вошла в ТОП-20 стран, жители которых проводят больше всего времени за просмотром порно.

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