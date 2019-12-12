Мир

Украинцы стали меньше смотреть порно, но все равно в топ-20 рейтинга PornHub

Популярный ресурс видео для взрослых Pornhub, который охотно дарит дорогие подарки постоянным зрителям, подвёл итоги 2019 года, опубликовав масштабную статистику по странам, трендам, гаджетам, гендерам и категориям среди зрителей.

Исходя из нее, можно сделать вывод, что за прошедший год на порносайт в среднем заходили 115 миллиона человек в сутки (на 23 миллиона больше прошлого года), а пользователи загрузили почти 7 миллионов роликов (в прошлом году — менее 5).

Среди посетителей сайта были замечены и украинцы, при этом наши соотечественники явно «не пасли задних».

На это обратил внимание пользователь Олександр Рудоманов.

«Украинцы смотрят порно на порнохабе на 30 секунд меньше чем в прошлом году, но все равно, мы в топ-20 стран», — пишет он, приводя статистику сайта с указанием времени пребывания на нем пользователей из разных стран мира.

Читатели страницы принялись с готовностью обсуждать опубликованные данные.

«Радійте, ми хоч десь в топі!», «Ми просто скандинави. Ось братня Швеція поруч», «Від порно менше шкоди, ніж від нашого ТВ», «Нічьосі, ну хоч десь ми в топі!», — отмечают они.

Также фанаты порно сокрушаются тем, что из-за каких-то 30 секунд страна потеряла пятое место в топе и призывают «приложить руки» для возвращения на прежние позиции: «Эти 30 секунд лишили нас пятого места», «Тут має бути жарт про «ручну роботу», «Треба працювати над покращенням рейтингу не покладаючи рук», «Хто як може руками просуває країну», «Это зрада, 100 процентов Путин виноват».

Особую радость фанатам «клубнички» доставляет то, что наша страна находится в этом «веселом» рейтинге на 14-м месте с результатом 9 минут 56 секунд (такое же время, как и у мексиканцев), а Россия «позорно» замыкает двадцатку, имея время 8 минут 35 секунд.

«Скорострели з рашки»,— иронизируют пользователи.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в начале марта PornHub опубликовал в честь Международного женского дня статистику запросов на сайте, популярных среди женской аудитории. Согласно приведенным тогда данным, Украина вошла в двадцатку стран, которые приносят PornHub 71% трафика от женской аудитории сайта.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter