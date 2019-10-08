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Вокруг Зеленского и Богдана разгорается крупный скандал из-за их встреч в Нью-Йорке (фото)
Открылись новые скандальные подробности визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Как выяснили журналисты The Insider, кроме встречи с украинской диаспорой и президентом США Дональдом Трампом, президент Украины встречался с бизнесменом Сэмом Кислиным, которого СМИ связывают с украинской и российской организованной преступностью.
Первая памятная встреча прошла 25 сентября в гостинице, а вторая — в соседнем здании, ресторане «Русская чайная». Сам Зеленский участовал только в первой встрече, тогда как на вторую, неофициальную, его представлял глава Офиса президента Андрей Богдан.
По данным издания, Кислин присутствовал в месте проведения первой встречи, а также был организатором и участником второй.
В сети появилось фото, на котором Зеленский выходит из гостиницы «Паркер» вместе с участниками встречи. Сразу несколько источников подтвердили, что на фото зафиксирован именно Кислин.
«Сэм Кислин сводил людей, говорил, тебе надо поговорить с тем-то, а тебе с тем-то, мои предложения следует направлять такому-то человеку», — прокомментировал встречу источник.
Уроженца Одессы Сэма (Семена) Кислина ФБР связывает с покойным Иваньковым (Япончиком) из Солнцевской ОПГ и братьями Михаилом и Львом Черными (Измайловская ОПГ). Так, его имя звучало на суде против Олега Дерипаски в Лондоне. Кроме того, Кислин известен как соратник адвоката Трампа Руди Джулиани, который теперь является советником Дональда Трампа.
Расследыватели считают, что через Зеленского он расчитывает вернуть свои активы, которые были арестованы в Украине во время антикоррупционных расследований.
Напомним, народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренкообратился в ГБР с просьбой расследовать заявление, которое президент Украины Владимир Зеленский сделал в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..