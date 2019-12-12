Успел отойти на несколько метров: подробности задержания «клофелинщика» на киевском вокзале

Происшествия

На киевском железнодорожном вокзале задержали «клофелинщика». 28-летнего злоумышленника поймали на горячем: когда он отравил и ограбил мужчину. Это произошло прямо на перроне. «Клофелинщик» украл у 55-летнего мужчины деньги, документы и мобильный телефон. Пострадавший попал в больницу с тяжелым отравлением.

- Его привезли в больницу без сознания, — рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец. — Это произошло 9 декабря, а в сознание он пришел только вечером 10-го. Врачи диагностировали острое отравление психотропным веществом. Он уже дал показания следствию.

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Как выяснилось, «клофелинщика» пострадавший видел впервые в жизни. Злоумышленник познакомился с ним на вокзале.

- Он подошел к потерпевшему, завел с ним разговор, — рассказала Надежда Максимец. — Потерпевший из Запорожской области, ехал из Киева в Бердянск. Новый знакомый сказал, что он тоже будет ехать этим поездом. Они разговорились. Потом человек, которого сейчас задержали, предложил потерпевшему выпить. Предложил коньяк, который был у него с собой. Тот согласился. Они пили прямо на перроне. Потерпевший присел на свою сумку, потом резко почувствовал себя плохо. Когда он потерял сознание, злоумышленник стал рыться в его вещах. Это заметили полицейские.

«Клофелинщик» таки успел обокрасть свою жертву. Украл мобильный телефон, кошелек (в котором было 800 гривен) и документы. Но его тут же задержали.

- Он успел отойти всего на несколько метров, — говорит Надежда Максимец. — У него изъяли вещи потерпевшего, бутылку из-под коньяка. В тот момент сам потерпевший еще был без сознания. Однако действия задержанного зафиксировали камеры видеонаблюдения. Есть и очевидцы. Задержанному объявили о подозрении по статье «Разбой». 11 декабря суд арестовал его на два месяца без права внесения залога.

Интересно, что буквально два дня назад стало известно о задержании и аресте еще одного «клофелинщика». И тоже именно на киевском железнодорожном вокзале! В том случае пострадал заробитчанин, который тоже должен был ехать из Киева в Запорожскую область. Все происходило по такой же схеме: «клофелинщик» познакомился с потерпевшим, завязал с ним разговор, предложил выпить и отравил.

- Это случилось вечером 25 ноября, — рассказала «ФАКТАМ» сестра пострадавшего Юлия. — Мой брат — дальнобойщик. Офис фирмы, где он работает, находится в Польше, а сам он часто ездит по Европе, иногда бывает в Киеве. В тот день на вокзале он ждал поезда «Киев — Запорожье». Когда брат стоял у табло, отслеживая номер платформы, с которой будет отправляться поезд, к нему подошел незнакомый мужчина. Он нормально выглядел, был прилично одет. Сказал, что ему тоже на этот поезд. Они разговорились. Потом этот человек предложил брату пойти покушать. Они зашли в кафе быстрого питания напротив здания вокзала. Преступник стал рассказывать о себе. Сказал, что якобы тоже дальнобойщик, что работает на датской фирме, а сейчас спешит домой, потому что у него родился сын. В результате они решили отметить рождение сына. Брат предлагал что-то купить, но тот сказал, что у него все есть — и достал бутылку со стаканами. Они выпили. Брат не допил, но преступник настаивал, что за здоровье ребенка нужно допивать до дна. Что было дальше, брат не помнит.

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Он должен был приехать 26 ноября в 6 часов утра. Папа поехал его встречать, но брат из поезда не вышел. Родители подумали, что, возможно, он проспал и поехал дальше, до конечной. Но потом выяснилось, что он вообще не садился в тот поезд. Я начала обзванивать все киевские больницы и морги. Так и узнала, что брата госпитализировали в реанимационное отделение киевской Больницы скорой помощи.

Брат пришел в себя около пяти часов утра. Хотел сразу позвонить родным, но обнаружил, что у него нет ни мобильного телефона, ни денег. Не было даже обручального кольца и цепочки — преступник отравил его и все украл. Оказалось, он подсыпал брату препарат, который используется в психиатрии. Препарат очень опасный, его ни в коем случае нельзя смешивать с алкоголем. Это чудо, что брат вообще остался жив. Врач из Больницы скорой помощи сказал, что в последнее время такие случаи происходят часто. Преступники втираются в доверие, действуют по четко отработанной схеме. И, очевидно, без особого труда находят жертв.

Преступника, который отравил и ограбил брата Юлии, тоже задержали и арестовали. Связаны ли два задержанных «клофелинщика» между собой, не известно. В прокуратуре Киева говорят, что будут это проверять.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о бандах «клофелинщиков», которые «работают» на киевском железнодорожном вокзале. Несколько раз их жертвами становились бойцы АТО. В такие банды, как правило, входили и мужчины, и женщины. Женщины втирались в доверие потенциальной жертве, а мужчина подсыпал ему в кофе или спиртное клофелин.

Тем временем стало известно о приговоре «клофелинщику», который находил жертв преимущество возле киевского центрального автовокзала. Двоих потерпевших спасти не удалось — когда этих людей обнаружили на улице прохожие, они уже были мертвы. Преступник подходил к незнакомым людям, заводил с ними разговор (мог просто попросить подсказать дорогу), после чего предлагал вместе выпить кофе или пиво. Это последнее, что удавалось запомнить жертвам преступника. Дальше они теряли сознание. Приходили в себя уже в больнице и узнавали, что у них украли деньги и мобильные телефоны. Сейчас Голосеевский райсуд Киева приговорил «клофелинщика» к 13 годам заключения.

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