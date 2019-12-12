Украина

Путин — не враг для Зеленского: в Украине отметили поразительный факт во встрече нормандской четверки

Благодаря нормандскому саммиту в Париже, стал очевиден тот факт, что для Владимира Зеленского российский президент Путин не является врагом. Об этом заявил в интервью «ФАКТАМ» политик и дипломат Роман Безсмертный, бывший участник переговорной группы по Донбассу.

«В глазах президента Украины Зеленского Путин не является врагом, для него хозяин Кремля — это партнер по решению вопросов. И это, на мой взгляд, плохо, — признает Безсмертный. — В текстах, которые зачитывал президент Зеленский, и в его ответах на вопросы журналистов доходило порой до такого: «Владимир Владимирович говорит…».

По словам Безсмертного, с новым отношением украинского руководства к России изменилась и публичная позиция Украины по поводу войны на Донбассе. «Изменились оценки украинского политического руководства роли и места России в аннексии Крыма, а также в развязывании и ведении войны на Донбассе», — признает дипломат.

Как Зеленский помог Путину в Париже получить серьезную моральную победу, читайте в интервью Безсмертного «ФАКТАМ» «Зеленский еще слаб для дуэли с Путиным».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter