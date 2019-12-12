Украина

На Днепропетровщине простились с бойцом ВСУ Романом Беспаловым, которого изувечили в плену боевики «ДНР»

В Днепропетровской области похоронили украинского военного, бойца 53-й бригады ВСУ Романа Беспалого. Военнослужащий в мае 2019 года попал в плен. Изувеченное тело боевики вернули в ноябре, предварительно распустив слухи, что Беспалый якобы совершил самоубийство.

Похоронили военного в родном селе Вольное Новомосковского района. Хоронить пришлось в закрытом гробу, поскольку с выдачей тела боевики тянули около месяца, а непосредственно перед передачей изъяли все органы и выкололи глаза. Есть версия, что таким образом террористы пытались скрыть причины смерти военного.

На первом опознании семья не смогла подтвердить личность погибшего и даже предположила, что под видом Романа передали тело другого пленника. Потребовалась генетическая экспертиза, она дала однозначный ответ, что погибшим является Роман Беспалый.

Напомним, 38-летний Роман Беспалый был в числе тех восьми военных, которые 22 мая ошибочно заехали на блокпост боевиков и попали в плен. 15 октября от лица бывшего российского наемника в соццсети была вброшена информация, что Беспалый покончил с собой в камере.

Фото скриншот видео ТРК «Украина»

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