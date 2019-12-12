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Обвиняющие Харви Вайнштейна в домогательствах получат 25 миллионов долларов компенсации — но не из его кармана

Знаменитый голливудский продюсер Харви Вайнштейн, с карьерой которого было покончено из-за секс-скандала, достиг предварительного соглашения с женщинами, обвиняющими его в домогательствах и сексуальном насилии. Более 30 актрис и бывших сотрудниц 67-летнего Вайнштейна получат выплаты на общую сумму 25 миллионов долларов. Таким образом судебная битва, которая длилась два года, будет завершена. Хотя в будущем месяце бывшему киномагнату предстоит все же появиться в суде Манхэттена по этому делу.

Как сообщает New York Times, 25 миллионов будет выплачивать не сам Вайнштейн из своих личных средств, а страховые компании, которые представляют его обанкротившуюся компанию Weinstein Company. В общей сложности страховщики должны будут покрыть свыше 47 миллионов долларов непогашенных обязательств Weinstein Company.

Сам продюсер при этом продолжает отрицать, что вступал в сексуальные отношения с женщинами против их воли.

Скандал вокруг одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда, лауреат премий «Оскар» за фильм «Влюбленный Шекспир», разразился в октябре 2017 года. О сексуальных домогательствах с его стороны публично рассказала актриса Эшли Джадд. Позднее к ней присоединились Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и десятки других женщин.

История обвинений в его адрес Вайнштейна породила так называемый эффект Вайнштейна, когда аналогичным обвинениям подверглись многие знаменитости.

25 мая 2018 года Вайнштейн был арестован в Нью-Йорке по обвинению в принуждении Люсии Эванс к оральному сексу в ходе кастинга в офисе Miramax в 2004 году и в изнасиловании еще одной женщины в 2013 года в номере нью-йоркского отеля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что легендарного оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах сразу девять женщин.

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