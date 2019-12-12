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Украина

Боевики переходят мост в Станице Луганской под видом офицеров СЦКК: в сети появилось видео

9:07 12 декабря 2019 427
мост в станице луганской
Инф. «ФАКТОВ»

Недавно отремонтированный мост на линии разграничения возле Станицы Луганской активно использует разведка российско-оккупационных войск. При этом боевики маскируются под «наблюдателей» от Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК). ОБСЕ не мешает боевикам, тогда как украинские военные с линии разграничения были отведены.

Ранее в командовании Объединенными силами подтвердили, что некие люди действительно стоят на мосту, облачившись в камуфляж российского образца и надев фальшивую символику «СЦКК». В штабе ООС говорят, что, по всей вероятности, на мосту дежурят переодетые боевики.

Журналисты «ТСН» побывали на мосту и попросили людей в камуфляже представиться. Те оказались русскоязычными, называть свою войсковую принадлежность отказались и потребовали покинуть территорию. Представители ОБСЕ на мосту также помочь ничем не могли и посоветовали обращаться к спикерам наблюдательной миссии.

Напомним, президент Зеленский неоднократно говорил, что мост у Станицы Луганской нужно побыстрее отремонтировать, чтобы жителям было легче пересекать линию разграничения и улучшились условия для проезда «скорой помощи», После того, как мост был восстановлен за счет украинского бюджета, с объекта так и не сняли символику террористической «ЛНР». Более того, в Станице Луганской говорят, что оккупанты теперь считают своей и ту часть моста, которая раньше считалась подконтрольной Украине.

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