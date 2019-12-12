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Инициатива #ЩедрийВівторок: «Дарница» купит торакоскоп для Национального института рака
Фармацевтическая компания «Дарница» присоединилась к Всеукраинскому дню добрых дел #ЩедрийВівторок и собрала средства на покупку торакоскопа для детского отделения Национального института рака.
Как сообщает пресс-служба компании, на эти нужды компания выделит почти 200 тыс. грн.
«Для поддержки инициативы #ЩедрийВівторок „Дарница“ создала сайт, за каждый переход на который перечисляла 1 грн на приобретение оборудования для детского отделения Национального института рака», — объясняет пресс-служба.
Торакоскопия — метод, позволяющий проводить хирургические операции у детей в грудной полости без применения больших разрезов.
«В послеоперационный период уменьшаются нежелательные последствия операции: значительно сокращается болевой синдром, продолжительность послеоперационного периода», — объясняет Олег Белоконь, врач высшей категории детского отделения Национального института рака.
По словам генерального директора «Дарницы» Андрея Обризана, компания собственным примером поощряет украинцев быть неравнодушными.
«Мы — ответственный бизнес и считаем необходимым активно сотрудничать с обществом, помогать в решении острых социальных проблем», — отметил Андрей Обризан.
#ЩедрийВівторок — часть всемирного благотворительного движения #GivingTuesday, в котором участвует более 150 стран мира. Украина присоединилась к движению в 2018 году по инициативе Zagoriy Foundation и ряда других благотворительных организаций. Цель движения — объединить усилия для помощи ближним, а также вдохновить других людей заниматься благотворительностью.
Справка
Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 37,3%, до 469,638 млн грн. Бенефициары «Дарницы» — семья Загорий.
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