«Від Морозків»: роботизированные аптеки делают до 25% скидки

Здоровье и медицина

на заметку потребителю

Пока другие люди готовятся к новогодним праздникам, вы можете сделать инвестицию в здоровье. В роботизированных аптеках стартовала большая акция со скидками «Від Морозків"*. С 1 декабря текущего года препараты, диетические добавки и медицинские изделия стоят дешевле до 25%.

Если ранее для экономии приходилось сокращать список покупок, то сегодня это не нужно. Роботизированные аптеки сделали так, чтобы посетители могли купить необходимые препараты и заплатить до 25% меньше. Чтобы воспользоваться предложением, нужно выбрать акционные товары и совершить покупку до 30 января 2020 года. Решайте самостоятельно: хотите думать наперед или действовать по ситуации.

В аптеки приходят за товарами для здоровья. Необязательно откладывать визит до того момента, как простуда нарушит планы. Если сейчас сделать ревизию в домашней аптечке, определить средства, которых там не хватает, и отправиться за покупками в роботизированные аптеки, можно сэкономить до 25%. В акционный период действуют скидки на контрацептивы, лекарства и диетические добавки. Уникальное предложение делают только аптеки под брендами «Аптека Копейка», «Благодия», «Аптека Шар@», «Аптека АНЦ». О товарах, на которые распространяется действие акции, можно спросить у провизора.

Если за домашними хлопотами, рабочими задачами вам некогда идти в аптеку за покупками, сформируйте предварительный заказ по телефону 5900. Оператор аптечной справки сообщит о наличии товара и аналогов. Потом свой заказ можете забрать в нужной роботизированной аптеке.

Напоминаем, роботизированные аптеки «Аптека АНЦ», «Аптека Копейка», «Благодия» и «Аптека Шар@» делают до 25% скидки на лекарства, диетические добавки, медицинские изделия. Чтобы успеть воспользоваться предложением, сделайте покупку в акционный период — с 01 декабря 2019 по 30 января 2020 года.

* Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

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