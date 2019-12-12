- 09:54 Статус Донбасса и комиссия по расследованию нападений на активистов: онлайн-трансляция заседания Рады 12 декабря
- 09:50 «Слабонервным не смотреть»: Путину ответили на страшилку о «новой Сребренице» на Донбассе
- 09:43 «Від Морозків»: роботизированные аптеки делают до 25% скидки
- 09:33 Инициатива #ЩедрийВівторок: «Дарница» купит торакоскоп для Национального института рака
- 09:33 Стала известна сумма, в которую Мелании Трамп обошелся в 2019 году ее гардероб
- 09:30 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Лугано»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 09:24 «Настоящее свинство»: в Киеве водитель вывалил кучу мусора прямо на тротуар
- 09:07 Боевики переходят мост в Станице Луганской под видом офицеров СЦКК: в сети появилось видео
- 09:05 Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов: видеообзоры матчей
- 09:00 Трагедия в Одессе: найдены тела всех погибших на пожаре в колледже
- 08:41 Обвиняющие Харви Вайнштейна в домогательствах получат 25 миллионов долларов компенсации — но не из его кармана
- 08:29 На Днепропетровщине простились с бойцом ВСУ Романом Беспаловым, которого изувечили в плену боевики «ДНР»
«Від Морозків»: роботизированные аптеки делают до 25% скидки
Пока другие люди готовятся к новогодним праздникам, вы можете сделать инвестицию в здоровье. В роботизированных аптеках стартовала большая акция со скидками «Від Морозків"*. С 1 декабря текущего года препараты, диетические добавки и медицинские изделия стоят дешевле до 25%.
Если ранее для экономии приходилось сокращать список покупок, то сегодня это не нужно. Роботизированные аптеки сделали так, чтобы посетители могли купить необходимые препараты и заплатить до 25% меньше. Чтобы воспользоваться предложением, нужно выбрать акционные товары и совершить покупку до 30 января 2020 года. Решайте самостоятельно: хотите думать наперед или действовать по ситуации.
В аптеки приходят за товарами для здоровья. Необязательно откладывать визит до того момента, как простуда нарушит планы. Если сейчас сделать ревизию в домашней аптечке, определить средства, которых там не хватает, и отправиться за покупками в роботизированные аптеки, можно сэкономить до 25%. В акционный период действуют скидки на контрацептивы, лекарства и диетические добавки. Уникальное предложение делают только аптеки под брендами «Аптека Копейка», «Благодия», «Аптека Шар@», «Аптека АНЦ». О товарах, на которые распространяется действие акции, можно спросить у провизора.
Если за домашними хлопотами, рабочими задачами вам некогда идти в аптеку за покупками, сформируйте предварительный заказ по телефону 5900. Оператор аптечной справки сообщит о наличии товара и аналогов. Потом свой заказ можете забрать в нужной роботизированной аптеке.
Напоминаем, роботизированные аптеки «Аптека АНЦ», «Аптека Копейка», «Благодия» и «Аптека Шар@» делают до 25% скидки на лекарства, диетические добавки, медицинские изделия. Чтобы успеть воспользоваться предложением, сделайте покупку в акционный период — с 01 декабря 2019 по 30 января 2020 года.
* Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...