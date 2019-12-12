Украина

«Слабонервным не смотреть»: Путину ответили на страшилку о «новой Сребренице» на Донбассе (фото, видео)

После того как Владимир Путин лицемерно опасался повторения на Донбассе трагедии Сребреницы, российскому президенту напомнили историю его собственной страны, а именно состояние города Грозного после штурма и зачистки российской армией. А всем, кто полон страхов за жителей Донбасса, в соцсетях посоветовали посмотреть видео из освобожденных Славянска и Краматорска.

Заявление о грозящей Донбассу «новой Сребренице» Путин сделал во время нормадского саммита в Париже. Имелась в виду трагедия 1995 года, когда в поселении Сребреница армией Республики Сербской были расстреляны более восьми тысяч пленных боснийцев-мусульман. Это было самое масштабное массовое убийство в Европе после Второй мировой войны.

В ответ на путинские параллели пользователи соцсетей предложили сомневающимся самим сравнить последствия прихода в город украинской армии и российских военных.

Путин в Нормандии сказал что он боится, если Украине передадут контроль над границей до выборов в ОРДЛО, там может начаться кровавая резня как в Сребренице



ФОТО1.

Грозный после того как туда вошла российская армия



ФОТО2.

Славянск после того как туда вошла украинская армия pic.twitter.com/AYeleo04ZW — УКРАїНСЬКЕ CОНЦЕ (@UKRSONCE) December 11, 2019

Еще лучше о невозможности воплощения в Украине путинских страшилок говорят видео из освобожденных украинской армией Славянска и Краматорска.

Украинская Сребреница. Захваченные бандерофашистами Славянск и Краматорск. Последствия устроенной украинскими карателями резни. 2018 год.



Видео строго 18+. Слабонервным не смотреть! pic.twitter.com/vveKMhLEap — Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) December 11, 2019

Напомним, ранее страхи о повторении Сребреницы на Донбассе высказывали жители территорий, откуда отводят украинскую армию. Проукраински настроенные жители опасаются, что враг устроит резню.

Фото aa.com.tr

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