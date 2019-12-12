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«Слабонервным не смотреть»: Путину ответили на страшилку о «новой Сребренице» на Донбассе (фото, видео)
После того как Владимир Путин лицемерно опасался повторения на Донбассе трагедии Сребреницы, российскому президенту напомнили историю его собственной страны, а именно состояние города Грозного после штурма и зачистки российской армией. А всем, кто полон страхов за жителей Донбасса, в соцсетях посоветовали посмотреть видео из освобожденных Славянска и Краматорска.
Заявление о грозящей Донбассу «новой Сребренице» Путин сделал во время нормадского саммита в Париже. Имелась в виду трагедия 1995 года, когда в поселении Сребреница армией Республики Сербской были расстреляны более восьми тысяч пленных боснийцев-мусульман. Это было самое масштабное массовое убийство в Европе после Второй мировой войны.
В ответ на путинские параллели пользователи соцсетей предложили сомневающимся самим сравнить последствия прихода в город украинской армии и российских военных.
Путин в Нормандии сказал что он боится, если Украине передадут контроль над границей до выборов в ОРДЛО, там может начаться кровавая резня как в Сребренице— УКРАїНСЬКЕ CОНЦЕ (@UKRSONCE) December 11, 2019
ФОТО1.
Грозный после того как туда вошла российская армия
ФОТО2.
Славянск после того как туда вошла украинская армия pic.twitter.com/AYeleo04ZW
Еще лучше о невозможности воплощения в Украине путинских страшилок говорят видео из освобожденных украинской армией Славянска и Краматорска.
Украинская Сребреница. Захваченные бандерофашистами Славянск и Краматорск. Последствия устроенной украинскими карателями резни. 2018 год.— Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) December 11, 2019
Видео строго 18+. Слабонервным не смотреть! pic.twitter.com/vveKMhLEap
Напомним, ранее страхи о повторении Сребреницы на Донбассе высказывали жители территорий, откуда отводят украинскую армию. Проукраински настроенные жители опасаются, что враг устроит резню.
Фото aa.com.tr
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