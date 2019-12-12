Шик и блеск: модные тренды для обладательниц размера плюс-сайз (фото)

Стиль жизни

Уже несколько сезонов подряд знаменитые мировые модные дома создают специальные линии одежды для полных женщин. Модели плюс-сайз выходят на подиум, участвуют в конкурсах красоты и блистают на страницах модных журналов. Одежда для девушек, обладающих пышными формами, отвечает последним трендам мира моды. Разве что следует знать несколько правил, которыми не стоит пренебрегать при выборе очередного наряда. О том, как правильно подобрать образ девушкам плюс-сайз, ориентируясь на последние модные тренды, сделав его при этом максимально комфортным, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала стилист программы «Ранок з Україною» («Украина») Ольга Нагорная.

«Если речь идет о новогодней вечеринке, то тут можно дать себе волю и подобрать, например, серебряный наряд»

— Считается, что любую девушку стройнит черный цвет.

— Он действительно визуально вытягивает фигуру. Но это совсем не значит, что девушкам с пышными формами стоит обращать внимание исключительно на модели в темных тонах. Гардероб любой представительницы прекрасного пола должен быть разнообразным — ярким, порой безрассудным. И здесь не может быть исключений! Что касается выбора образов для девушек размера плюс-сайз, надо лишь учитывать несколько важных моментов, которые помогут не промахнуться с одеждой.

— Значит, ее цвет может быть любым?

— Да, единственное правило — не стоит составлять контрастные по цвету ансамбли одежды. Скажем, белую юбку и красную блузу. Дело в том, что таким образом фигура визуально разделится и привлечет внимание к наиболее проблемным местам. Поэтому лучше остановить свой выбор на пастельных тонах, тем более они сейчас в тренде. Но, если речь идет, скажем, о новогодней вечеринке, то тут можно дать себе волю и подобрать, например, серебряный наряд. Шик и блеск — главный девиз грядущей новогодней ночи!

— Какой фасон костюма больше всего подойдет девушкам с пышными формами?

— Что касается пиджака, то он должен быть прямого кроя и достаточно широкий. Откажитесь от укороченных приталенных моделей, которые делают верхнюю часть тела еще более объемной. Особенно это противопоказано девушкам с пышным бюстом. Пиджак прямого кроя должен быть длинным, закрывающим бедра. Таким образом он визуально вытягивает фигуру, делая ее стройнее. И помните, что совершенно не обязательно застегивать пиджак на все пуговицы — достаточно одной. Также можно носить его расстегнутым.

— Что лучше подобрать к нему в ансамбль — юбку или брюки?

— На самом деле обе эти вещи должны находиться в гардеробе любой девушки. Должна быть возможность варьировать свой образ, подбирая его к любимому пиджаку. Что касается брюк, то они должны быть классического кроя. Желательно иметь стрелку — она сделает силуэт стройнее. Ткань для брюк лучше подбирать поплотнее, чтобы она утягивала и скрывала недостатки фигуры. Старайтесь подбирать брюки только с высокой талией — сейчас такая модель в тренде и прекрасно подходит для девушек с пышными формами.

«Блуза обязательно должна быть ярких оттенков, можно даже с вкраплением золотых или серебряных нитей — сейчас это очень актуально»

— А если это юбка?

— Принцип тот же: она должна быть с высокой талией. Еще лучше, если талию можно подчеркнуть поясом или поясной сумкой. Для этого старайтесь выбирать модели на размер больше — оверсайз, которые вы смело сможете подпоясать. Это создаст впечатление идеальной формы тела — песочных часов. Откажитесь от узких, облегающих юбок, которые выдают все «погрешности» тела и сковывают движения. Легкость, непринужденность и свобода — вот основные цели, которых стараются достичь дизайнеры, создающие одежду. Вам прежде всего должно быть в ней комфортно.

— Какие фасоны блуз и рубашек стоит подбирать девушкам с пышными формами?

— Блуза легко может стать главным акцентом в образе, поэтому к ее выбору стоит подойти с особой тщательностью. Она обязательно должна быть ярких оттенков, можно даже с вкраплением золотых или серебряных нитей — сейчас это очень актуально. Можно выбрать и рубашку с принтами. Не стоит брать модель с пышными рукавами — это визуально добавит лишние килограммы. То же касается рюшей и жабо. Рубашку лучше всего выбирать классического, мужского кроя. Носить ее, расстегнув пару верхних пуговиц. Таким образом вытянется линия шеи. Если у девушки тонкая талия, конечно, стоит заправить блузу в юбку или брюки. Ну, а длинная рубаха — идеальный вариант на все случаи жизни.

— Сейчас в тренде расклешенные джинсы. Они подойдут девушкам размера плюс-сайз?

— Главное правило для обладательниц таких фигур — никаких джинсов-клеш. Даже джинсы прямого кроя сделают фигуру тяжеловесной. Что касается широких брюк, то важно найти свою модель. Это должны быть джинсы с высокой талией, плотно сидящие на бедрах и расширенные по всей длине ноги. Но они подойдут лишь обладательницам тонкой талии. Идеальный же вариант для девушек с пышными формами — джинсы-слим, не надо их бояться. Да, они подчеркивают фигуру, но, если под такую модель надеть трендовые ботильоны, девушка будет выглядеть стройнее и сексуальнее. Образ завершит свободный свитер.

— Могут ли полные девушки позволить себе носить модные кожаные брюки и юбки?

— А кто сказал, что кожаный низ — для них табу?! Кожаная юбка будет смотреться очень стильно. Она должна быть трапециевидной формы и быть чуть выше колена. Желательно, чтобы у нее была высокая посадка и она излишне не обтягивала фигуру. Кстати, совсем не обязательно носить такую юбку или узкие кожаные брюки с банальной белой рубашкой. Попробуйте разнообразить свой образ, скажем, рубашкой в клетку. Только надо помнить, что крупная клетка полнит. Стоит отказаться и от блузок с горизонтальными полосками — они лишь подчеркнут полноту.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный украинский дизайнер и fashion-эксперт Анастасия Иванова подробно рассказала о трендовых цветах 2020 года, дала несколько советов о том, как правильно их сочетать и на каком наряде для встречи Нового года остановить свой выбор.

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