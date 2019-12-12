Шоу-бизнес

Американская модель Брукс Надер посетила церемонию вручения премий Sportsperson of the Year Awards («Спорстсмен года») от еженедельника Sports Illustrated.

Фотографии Надер в этом году появились на страницах Sports Illustrated Swimsuit — ежегодного спецвыпуска издания со снимками моделей у купальниках на фоне экзотических пейзажей.

На мероприятие 22-летняя Брукс пришла в чересчур откровенном, полностью прозрачном мини-платье от Bronx and Banco, под которое не стала надевать бюстгальтер.

Она опубликовала свое фото с церемонии у себя в Instagram. После этого на нее обрушились недовольные пользователи соцсетей. Многие писали, что с таким же успехом она могла бы явиться голой — зачем было заморачиваться с таким «туалетом». «Прекрасное тело, но оно, извините, выглядело бы сексуальнее в более скромном наряде», — написал кто-то.

Особенно острая дискуссия завязалась между одной из пользовательниц, ее оппонентами и самой Брукс.

«Почему такие женщины, как ты, надевают прозрачную одежду, а потом злятся, когда мужчины обращаются с ними как со шлюхами проститутками? Думаю, правда, что ты к таким не относишься», — язвительно написала комментатор. Кто-то встал на защиту Надер, заявив, что эти слова, видимо, написаны мужчиной. На что та же пользовательница ответила: «Я женщина. Мне нравится быть женщиной, и я люблю мужчин. Это фото не сексуально, она просто напрашивается на домогательства…». Дама также добавила, что создала аккаунт в Instagram только ради того, чтобы выразить Надер свое мнение. «Носить полностью прозрачные платья — напрашиваться на изнасилование. Она, скорее всего, уже использовала свое тело для продвижения по карьерной лестнице. Говорю то, что думаю — нравится это или нет», — добавила пользовательница.

Надер ответила хейтерам. «Я надела это платье, потому что я так хотела, в нем я чувствую себя сексуальной…», — написала она добавив, что, не знает, как другим, а ей такой наряд позволяет обрести уверенность и расширить свои права и возможности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что женщины, обвиняющие продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, получат 25 миллионов долларов компенсации — но не из его кармана.

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