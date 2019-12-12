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У Зеленского рассказали, почему изменили текст итогового документа нормандского саммита
В команде президента Зеленского прояснили историю с исправленным документом нормандского саммита. В переводе декларации по итогам встречи в Париже сначала был, а затем исчез текст о законе про особый статус Донбасса.
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников считает, что проблема «была раздута из ничего», а первопричина случившегося — «трудности перевода».
«Надуманная, раздутая история из ничего… Представьте себе: идут сложные переговоры, политические советники, представители четырех ведомств дошлифовывают слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст получается — по-английски», — заявил Резников в эфире Hromadske.
Напомним, якобы неправильный перевод коммюнике нормандского саммита стал причиной для боевиков «ДНР» поставить на паузу вопрос об обмене пленных.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».