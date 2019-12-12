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Политика

У Зеленского рассказали, почему изменили текст итогового документа нормандского саммита

10:36 12 декабря 2019 380
саммит
Инф. «ФАКТОВ»

В команде президента Зеленского прояснили историю с исправленным документом нормандского саммита. В переводе декларации по итогам встречи в Париже сначала был, а затем исчез текст о законе про особый статус Донбасса.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Резников считает, что проблема «была раздута из ничего», а первопричина случившегося — «трудности перевода».

«Надуманная, раздутая история из ничего… Представьте себе: идут сложные переговоры, политические советники, представители четырех ведомств дошлифовывают слова, но идет общение на русском, немецком, французском и украинском языке, а текст получается — по-английски», — заявил Резников в эфире Hromadske.

Напомним, якобы неправильный перевод коммюнике нормандского саммита стал причиной для боевиков «ДНР» поставить на паузу вопрос об обмене пленных.

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