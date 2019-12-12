Путинская пропагандистка засветилась в центре Киева: сеть взорвалась гневными комментариями

Украина

В Украину приехали пропагандисты российского телеканала «Звезда» Минобороны страны-агрессора, что взывало бурную реакцию в соцсетях. Ранее в Киев после пятилетнего перерыва приезжал друг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Сотрудница российского телеканала заявила, что съемочная группа прилетела в Киев после того, как в Париже во время пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский «сам пригласил журналистов в гости».

«Мы решили проверить, держит ли он обещания, пропустят ли нас через таможню. Рядом со мной оператор в полном снаряжении — техника и микрофон с нашим логотипом. Сотрудницу из-за высокого стола практически не видно, но девушка очень приветлива. Что удивительно, главный вопрос — „Какова цель вашего визита?“ — не задает», — рассказала Диана Сирази, которая вела репортаж с Майдана.

«При пересечении иностранцами государственной границы, пограничники проверяют их по базе и уточняют, есть ли в отношении них решения правоохранительных органов. В частности, проверяется, не выносилось ли решение о запрете этим персонам въезда в Украину», — рассказал «ФАКТАМ» спикер ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, сотрудники телеканала «Звезда», который принадлежит Минобороны РФ, на пограничном контроле не представились журналистами «В отношении указанных лиц нету решений о запрете въезда в Украину. Погранслужбе также не удалось установить фактов незаконного посещения гражданами территории оккупированного Крыма или ОРДЛО. Таким образом у ГПСУ не было оснований отказывать этим гражданам во въезде в страну», — отметил он и добавил: «Дальнейшее их нахождение на территории Украины и их действия должны быть предметом рассмотрения других правоохранительных органов».

Тем временем в социальных сетях украинцы возмущаются визитом пропагандистов в Киев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украину не пустили российскую актрису Маргариту Аброськину, которая прилетела в Киев на съемки в очередном фильме. В 2018 году она незаконно посещала оккупированный Крым. За нарушение украинского законодательства россиянке запретили въезд в Украину на 3 года.

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