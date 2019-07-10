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Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов спустя 5 лет прилетел в Киев: украинцы в гневе
В Украину впервые за последние пять лет приехал друг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, ранее сетовавший, что после получения Томоса Россия «про…ла» нашу страну, что мгновенно вызвало массу критических комментариев в социальных сетях.
«В киевском аэропорту 5 лет спустя — корреспондент Эха Сакен Аймурзаев и я», — написал Венедиктов в своем Twitter, где уже успел похвастаться прогулкой по Андреевскому спуску и съеденной в ресторане котлетой «по-киевски».
«Надо двері якось закрутить — це ж не богадельня, шо вони все лізуть і лізуть», — написал под твиттом Венедиктова один из интернет-пользователей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», комментируя ситуацию в Украине перед президентскими выборами, Венедиктов заявил, что олигарх Игорь Коломойский «вел себя по отношению к Зеленскому, как Березовский по отношению к Путину».
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