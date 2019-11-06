Шоу-бизнес

Российскую актрису не пустили в Украину из-за Крыма: что произошло

Молодую российскую актрису Маргариту Аброськину, известную по сериалу «Толя-робот», не пустили в Украину. 25-летняя артистка прилетела в Киев на съемки в очередном фильме. Но из аэропорта «Борисполь» ее завернули обратно в Минск.

Как сообщает Государственная пограничная служба, среди пассажиров рейса из Минска обнаружили гражданку РФ, которая в 2018 году незаконно посещала оккупированный Крым. За нарушение украинского законодательства россиянке запретили въезд в Украину на 3 года.

«С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь», — говорится в официальном сообщении.

Сама актриса ситуацию пока не комментирует.

Напомним, ранее въезд в Украину на пять лет запретили известной российской телеведущей Екатерине Варнаве, а также ряду других артистов — Егору Криду, телеведущей Насте Ивлеевой, Дане Борисовой. Они посещали Крым с нарушением законов Украины.

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