СБУ устроила обыски в "Энергоатоме": названа причина

Украина

В офисе НАЭК «Энергоатома» 11 декабря прошли обыски. Проводила следственные действия СБУ, а само расследование ведет Генпрокуратура. Прокуроры заявили, что ищут свидетельства закупки оборудования для АЭС по завышенным ценам.

Досудебное расследование касается обновления оборудования и проведения монтажных работ на атомных станциях. По версии следствия, в 2017—2018 годах некоторые коммерческие структуры продали станциям специализированные клапаны с 300-процентной накруткой. Клапаны были проданы за 40 млн гривен, хотя у производителей были приобретены вчетверо дешевле. Чтобы сделка по завышенным ценам стала возможна, были изготовлены псевдодоговоры купли-продажи и использовалась цепочка предприятий «транзитеров».

Напомним, ранее СБУ пришла с обысками в мэрию Одессы, а также в бизнес-центр «Парус» в Киеве.

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