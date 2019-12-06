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Лом против пистолета: конфликт полицейских с дальнобойщиками в Черниговской области едва не закончился стрельбой (видео)
Под Черниговом правоохранители смогли утихомирить водителя-иностранца, только пригрозив ему оружием. Это не первое на наделе происшествие с гражданами других стран в Украине. Ранее в Киевской области нашли тело убитого предпринимателя из Грузии.
Управление патрульной полиции Черниговской области сообщает, что конфликт на трассе начался с того момента, как правоохранители остановили тягач с полуприцепом без переднего номерного знака. За тягачом остановился еще один грузовой автомобиль.
С самого начала общения водитель-иностранец грузовика вел себя эмоционально. Оказалось, что передний номерной знак на тягаче был закреплен на подвижной панели — она во время движения автомобиля опустилась, скрыв номер. Водитель вставил номерной знак на место. Затем патрульные попросили его предъявить водительское удостоверение и документы на авто.
В этом время к нему присоединился водитель второго грузовика. Пока один из них отвлекал полицейских, второй вытащил из кабины металлический прут. Инспекторам пришлось достать табельное оружие и потребовать прекратить агрессивные действия.
На место происшествия прибыли командир патрульных и начальник управления патрульной полиции области Андрей Думич. В спокойной обстановке ситуация была решена, водители будут привлечены к ответственности за нарушение Правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, что иностранец организовал подрыв отделения Ощадбанка в Киеве.
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