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Украина

У Путина наотрез отказались менять минские соглашения

14:16 12 декабря 2019 86
грызлов
Инф. «ФАКТОВ»

В России нервно отреагировали на планы Украины пересмотреть и обновить Минские договоренности по Донбассу. В Москве требуют «не провоцировать», а следовать уже согласованному документу.

Делегат от России на минских переговорах Борис Грызлов считает, что изменений в Минские соглашения «не будет и быть не может».

«Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию на Донбассе… Любые заявления о пересмотре Минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться», — заявил он.

Напомним, новые Минские соглашения Украина намерена подготовить ко второй встрече в нормандском формате, которая состоится ориентировочно через четыре месяца в марте 2020 года в Берлине.

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