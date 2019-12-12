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У Путина наотрез отказались менять минские соглашения
В России нервно отреагировали на планы Украины пересмотреть и обновить Минские договоренности по Донбассу. В Москве требуют «не провоцировать», а следовать уже согласованному документу.
Делегат от России на минских переговорах Борис Грызлов считает, что изменений в Минские соглашения «не будет и быть не может».
«Подобные заявления носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию на Донбассе… Любые заявления о пересмотре Минских договоренностей приносят Украине только вред, и за предыдущие годы в этом можно было неоднократно убедиться», — заявил он.
Напомним, новые Минские соглашения Украина намерена подготовить ко второй встрече в нормандском формате, которая состоится ориентировочно через четыре месяца в марте 2020 года в Берлине.
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