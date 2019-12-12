Мир

Крушение военного вертолета в РФ: пилоты могли участвовать в атаке на украинские корабли в Керченском проливе

Боевой вертолет Ми-28 «Ночной охотник», который разбился в Краснодарском крае России, мог принимать участие в нападении на украинские катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу» возле берегов аннексированного Крыма осенью 2018 года.

Как сообщают в InformNapalm, «Ночной охотник» относился к 55-му полка ВВС РФ (в / ч 35 666, место дислокации — Кореновск, Краснодарский край). Вертолеты именно этого полка атаковали украинские военные корабли.

«Год назад, 3 декабря 2018 года, международное разведывательное сообщество InformNapalm собрало и опубликовало личные данные офицеров 55-го вертолетного полка, который участвовал в нападении на украинском катера. Среди указанных лиц были заместитель командира 55-го вертолетного полка по летной подготовке Алексей Склянкин и командир эскадрильи Ми-28H Руслан Кушниренко, которые погибли 11 декабря 2019 года при весьма странных обстоятельствах. Дело в том, что по предварительным сообщениям Министерства обороны РФ, причиной катастрофы стал сильный туман. Однако специалисты отмечают, что вертолет Ми-28H „Ночной охотник“ создан для выполнения боевых задач, в том числе, и в плохих погодных условиях. Поэтому версия о катастрофе из-за тумана выглядит недостаточно обоснованной», — говорится в сообщении.

Некоторые специалисты, с которыми общались волонтеры InformNapalm, предположили, что российских офицеров могли ликвидировать с целью «зачистки свидетелей и исполнителей военных преступлений». По некоторым данным, Алексей Склянкин имел значительный боевой опыт и участвовал в операциях в Сирии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сентябре 2019 года в России на Северном Кавказе разбился штурмовик Су-25УБ. Самолет упал в безлюдной местности.



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