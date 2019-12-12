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В России разбился вертолет с путинскими военными: в сети показали фото погибших
В России в Краснодарском крае разбился боевой вертолет Ми-28. «Ночной охотник» был приписан к российскому минобороны и конкретно к 55-му отдельному вертолетному полку в городе Кореновск.
Российские военные заявили, что вертолет отправился в учебный полет, но из-за тумана экипаж решил на базу в Кореновске не возвращаться, а приземлиться на ближайшей подходящей площадке. Крушение «Охотник» потерпел на обратном пути, связь с пилотами была потеряна. Вертолет упал в нескольких километрах от аэродрома, возле населенного пункта станица Платнировская. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
При крушении погибли командир экипажа Руслан Кушниренко и второй пилот Александр Склянкин. По предварительным причинам, вертолет не смог долететь к месту назначения из-за сложной метеобстановки. К плохой видимости могли добавиться ошибки пилота либо технические неполадки. На место выехала специальная комиссия.
Российские военные
Напомним, 30 ноября в РФ под Новороссийском упал гражданский вертолет «Robinson 66». Такой же вертолет разбился в Подмосковье, на борту находился руководитель Федерации сверхлегкой авиации, инструктор Путина по полетам на дельтаплане.
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