Общество и люди

День Андрея: красивые открытки и душевные поздравления

13 декабря, в День святого апостола Андрея Первозванного, именины отмечают Андреи.

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений для именинников.

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С именинами, Андрюша,

Поздравление тебе,

Пусть Святой всегда поможет,

Даст напутствие в судьбе.

Слушай голос, что тихонько

О высоком говорит,

Это твой Андрей, заступник

Ставит пред бедою щит.



***

Андрея Первозванного

Сегодня прославляем,

Андрюшам всем любимым

Мы счастья пожелаем.

Пускай вас покровитель

Хранит от всех невзгод,

Пускай уныния горечь,

Андрейки, не возьмет.

Пусть имя это сильное

Всегда вам помогает,

А ангел перед вами

Пусть счастье открывает.

***

Поздравляю тебя Андрей. Желаю в жизни держаться смелее, идти твердым и праведным путем, прокладывая себе дорогу грудью и чистым сердцем. Пускай твой покровитель Андрей Первозванный станет помощником в любом деле. Поможет добиться успеха и благополучия, достичь поставленных целей.



***

День Андреев наступил,

И зима пришла,

Пожелать мы вам хотим

Мира и добра,

Весь наш православный люд

Знает праздник тот,

Отмечаем в декабре

Его каждый год!



***

Душевную крепость, телесную силу,

Чтоб выйти достойным из жизни горнила,

Андрей Первозванный пусть тезке дарует

И раны твои милосердно врачует.

Утишит гордыню, развеет сомненья,

И стойкость взрастит, и научит смирению.

Ты в трудную пору припомни святого,

Ему помолись — и дойдет твое слово.

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