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День Андрея: красивые открытки и душевные поздравления
13 декабря, в День святого апостола Андрея Первозванного, именины отмечают Андреи.
«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений для именинников.
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С именинами, Андрюша,
Поздравление тебе,
Пусть Святой всегда поможет,
Даст напутствие в судьбе.
Слушай голос, что тихонько
О высоком говорит,
Это твой Андрей, заступник
Ставит пред бедою щит.
***
Андрея Первозванного
Сегодня прославляем,
Андрюшам всем любимым
Мы счастья пожелаем.
Пускай вас покровитель
Хранит от всех невзгод,
Пускай уныния горечь,
Андрейки, не возьмет.
Пусть имя это сильное
Всегда вам помогает,
А ангел перед вами
Пусть счастье открывает.
***
Поздравляю тебя Андрей. Желаю в жизни держаться смелее, идти твердым и праведным путем, прокладывая себе дорогу грудью и чистым сердцем. Пускай твой покровитель Андрей Первозванный станет помощником в любом деле. Поможет добиться успеха и благополучия, достичь поставленных целей.
***
День Андреев наступил,
И зима пришла,
Пожелать мы вам хотим
Мира и добра,
Весь наш православный люд
Знает праздник тот,
Отмечаем в декабре
Его каждый год!
***
Душевную крепость, телесную силу,
Чтоб выйти достойным из жизни горнила,
Андрей Первозванный пусть тезке дарует
И раны твои милосердно врачует.
Утишит гордыню, развеет сомненья,
И стойкость взрастит, и научит смирению.
Ты в трудную пору припомни святого,
Ему помолись — и дойдет твое слово.
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