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Общество и люди

День Андрея Первозванного: поздравления, открытки, молитвы

12:08 12 декабря 2019 153
апостол Андрей
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

13 декабря христиане восточного обряда отмечают День святого апостола Андрея Первозванного.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления с праздником, открытки и молитвы.

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День Андрея Первозванного

Поздравления с Днем Андрея Первозванного
Почтим этот день, ведь Андрей Первозванный
Однажды всем свет подарил долгожданный.
За все его скорби, за веру святую
Дал в руки Господь ему силу большую.
Разумно недуг мог легко исцелять,
А к душам с любовью, смиреньем взывать.
Впустите и вы в свое сердце любовь,
Она вам откроет все тайны и вновь
К сердцам путь проложит лучом доброты.
… пусть будут все помыслы ваши чисты.
Развейте сомнения и помолитесь,
Уверуйте искренне и возродитесь.

День Андрея Первозванного

***
Пусть принесет Андрей Святой
Здоровья много, сил, удачи,
Наполнит мир твой добротой,
Чтоб стала жизнь светлей и ярче!

Пускай исполнятся мечты
И все, чего душа желает!
Пусть будут помыслы чисты,
Любовь пусть сердце наполняет!

День Андрея Первозванного
***
С Днем Андрея Первозванного!
Будьте радостны всегда,
Счастья Вам — порой нежданного,
Не случится пусть беда,

Дни безрадостно ненастные
Пусть обходят стороной,
Греет Вас пусть солнце ясное
Даже лютою зимой!

День Андрея Первозванного
***
В день Андрея Первозванного
Вам успеха долгожданного,
Чтоб сбывалось все желанное,
И достатка постоянного!

Пусть апостол дарит радость,
Жизнь семейную хранит,
Гонит прочь печаль и гадость,
Все недуги исцелит!

День Андрея Первозванного

Молитва

Первозванне апостоле Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Церкве последователю верховный, всехвальне Андрее! Славим и величаем апостольския труды твоя, сладце поминаем твое благословенное к нам пришествие, ублажаем честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси, лобызаем священныя мощи твоя, чтим святую память твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа твоя, и с ним во веки на небеси пребываеши, идеже и нас любовию твоею не оставляеши, якоже возлюбил еси отцы наша, егда Духом Святым прозрел еси земли нашея ко Христу обращение. Веруем же, яко и молиши о нас Бога, зря во свете Его вся нужды наша. Тако сию веру нашу во храме твоем исповедуем, и Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа молим, да молитвами твоими подаст нам вся потребная ко спасению нас грешных: да якоже ты абие ко гласу Господа, оставль мрежи твоя, неуклонно Тому последовал еси, сице и кийждо от нас не своих сих да ищет, но еже к созиданию ближняго, и о горнем звании да помышляет. Имуще же тя предстателя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва твоя много может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.

День Андрея Первозванного

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