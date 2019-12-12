День Андрея Первозванного: поздравления, открытки, молитвы

Общество и люди

13 декабря христиане восточного обряда отмечают День святого апостола Андрея Первозванного.

«ФАКТЫ» собрали красивые поздравления с праздником, открытки и молитвы.

Поздравления с Днем Андрея Первозванного

Почтим этот день, ведь Андрей Первозванный

Однажды всем свет подарил долгожданный.

За все его скорби, за веру святую

Дал в руки Господь ему силу большую.

Разумно недуг мог легко исцелять,

А к душам с любовью, смиреньем взывать.

Впустите и вы в свое сердце любовь,

Она вам откроет все тайны и вновь

К сердцам путь проложит лучом доброты.

… пусть будут все помыслы ваши чисты.

Развейте сомнения и помолитесь,

Уверуйте искренне и возродитесь.

***

Пусть принесет Андрей Святой

Здоровья много, сил, удачи,

Наполнит мир твой добротой,

Чтоб стала жизнь светлей и ярче!

Пускай исполнятся мечты

И все, чего душа желает!

Пусть будут помыслы чисты,

Любовь пусть сердце наполняет!



***

С Днем Андрея Первозванного!

Будьте радостны всегда,

Счастья Вам — порой нежданного,

Не случится пусть беда,

Дни безрадостно ненастные

Пусть обходят стороной,

Греет Вас пусть солнце ясное

Даже лютою зимой!



***

В день Андрея Первозванного

Вам успеха долгожданного,

Чтоб сбывалось все желанное,

И достатка постоянного!

Пусть апостол дарит радость,

Жизнь семейную хранит,

Гонит прочь печаль и гадость,

Все недуги исцелит!

Молитва

Первозванне апостоле Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Церкве последователю верховный, всехвальне Андрее! Славим и величаем апостольския труды твоя, сладце поминаем твое благословенное к нам пришествие, ублажаем честная страдания твоя, яже за Христа претерпел еси, лобызаем священныя мощи твоя, чтим святую память твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа твоя, и с ним во веки на небеси пребываеши, идеже и нас любовию твоею не оставляеши, якоже возлюбил еси отцы наша, егда Духом Святым прозрел еси земли нашея ко Христу обращение. Веруем же, яко и молиши о нас Бога, зря во свете Его вся нужды наша. Тако сию веру нашу во храме твоем исповедуем, и Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа молим, да молитвами твоими подаст нам вся потребная ко спасению нас грешных: да якоже ты абие ко гласу Господа, оставль мрежи твоя, неуклонно Тому последовал еси, сице и кийждо от нас не своих сих да ищет, но еже к созиданию ближняго, и о горнем звании да помышляет. Имуще же тя предстателя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва твоя много может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь.

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