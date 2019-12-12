Нацбанк снизил учетную ставку: что нужно знать

Деньги

Национальный банк Украины снизил учетную ставку — показатель процентной ставки, под который ссужаются деньги коммерческим банкам. Таким образом, будут созданы возможности для снижения в Украине ставок по банковским кредитам.

Учетная ставка уменьшилась сразу на два процентных пункта — с 15,5% до 13,5%. Решение вступает в силу с 13 декабря. В НБУ считают, что в дальнейшем ставку можно будет дополнительно снизить, например, как в октябрьском прогнозе Нацбанка, до 8%.

Представители Нацбанка объясняют, что сейчас хорошая ситуация, чтобы смягчить монетарную политику. Инфляция замедлилась, в том числе благодаря укрепляющейся гривне; снизилось давление на цены из-за слабого урожая некоторых овощных культур. Также достигнуты договоренности на уровне экспертов по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Напомним, экономисты, опрошенные «ФАКТАМИ», предупреждают, что снижение учетной ставки Нацбанком создает условия, но не приводит автоматически к дешевым кредитам. Кредитор обязательно учитывает последовательность экономической политики. Кроме того, в долларизированной экономике дешевых кредитов не бывает.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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