Новые тренды в маникюре: блестки, стразы и кристаллы (фото)

Стиль жизни

По словам Коко Шанель, чтобы быть незаменимой, нужно постоянно меняться. Вопрос: как? Самое простое решение: менять дизайн маникюра. Новые картины и композиции на ногтях не останутся незамеченными. Не верите? Попробуйте! И комплименты посыпятся на вас со всех сторон. А начать свое преображение нужно с изучения трендов сезона. Добавьте как можно больше креатива, «приправьте» все это хорошим вкусом — и вы будете неотразимы. И уже сейчас важно продумать, какой маникюр выбрать на зимние праздники. Это время, когда вы будете видеться со старыми друзьями и родными, с которыми, возможно, давно не встречались. В этот период вероятны и новые знакомства на вечеринках и в кругу близких вам людей. Идеями стильного зимнего маникюра, в том числе праздничного, с «ФАКТАМИ» поделилась нейл-стилист из Румынии многократный призер международных конкурсов по ногтевому дизайну Диана Ипиеску.

— Модные тренды зимы — темные тона, красный цвет и блеск, — говорит Диана Ипиеску. — Что касается красного, его будет много-много. Уместны все оттенки. Даже кораллово-красный, если его правильно сочетать. Например, с зеленым или золотым блеском.

— Актуален ли зимой черный? Об этом цвете мнения нейл-стилистов расходятся. Одни уверяют, что черный, как и красный, вне моды, другие говорят, что его популярность падает.

— Конечно, черный актуален, как и другие темные оттенки цветов.

Черный цвет в зимнем дизайне с блестками и стразами выглядит нарядно (фото из альбома Дианы Ипиеску)

— Цветом 2020 года объявлен классический синий. С чем его лучше всего сочетать?

— Синий легко комбинировать. Он красиво смотрится с белым, серебряным, желтым, розовым, серым, зеленым, оранжевым, коралловым, коричневым… Важно подобрать оттенок.

Зимний дизайн на синем покрытии не останется незамеченным (фото из альбома Дианы Ипиеску)

— А какие цвета в антитренде?

— Неоновые оттенки.

— Какой декор посоветуете предпочесть зимой?

— Ручная роспись всегда смотрится красиво, если выполнена искусно. Это могут быть снежные хлопья, звезды и другие зимние узоры. Приближаются праздники, а это лучшее время для воплощения фантазий. Дополните маникюр изображением старинных часов, бокалов шампанского, нарядной елочной игрушкой… Ну и конечно, не обойтись без блесток. Их сияние великолепно. Эффектно будут смотреться дизайны с фольгой, стразами и кристаллами. На пике популярности эффект Bubbly Foam, напоминающий пену шампанского или мыльные пузыри. Причем величина пузырьков не должна быть одинаковой. Пена должна смотреться, как естественная. Актуальны «паучьи» гели.

Новогодняя игрушка выполнена с использованием кристаллов (фото из альбома Дианы Ипиеску)

— Какая форма и длина ногтей популярны нынешней зимой?

— На пике квадратные и овальные ногти, средней длины и короткие. Квадрат должен быть мягким. Важно, чтобы маникюр был выполнен безупречно, тогда дизайн будет смотреться красиво. Если же маникюр не отличается аккуратностью, говорить о его стильности не приходится.

— Как лучше ухаживать за руками и ногтями зимой? Ведь мороз и ветер бывают к коже беспощадными. Она становится слишком сухой.

— Хороший питательный крем для рук — это необходимость. Он должен быть с вами и дома, и на работе. Также рекомендую наносить вечером несколько капель оливкового масла или масла виноградных косточек на влажную кожу.

— Какой маникюр вы выбираете для себя зимой?

— Мне нравятся черное и красное покрытия. Эти цвета смотрятся стильно.

Красный с блестками смотрится элегантно (фото из альбома Дианы Ипиеску)

— Без вдохновения творческому человеку не обойтись. Что вас вдохновляет на творчество?

— Прежде всего общение с моими клиентками. Это всегда интересно. А вообще я получаю вдохновение от всего. Например, от снега, запаха хвои новогодней елки, от ее волшебной красоты, от праздничного настроения, которое витает в воздухе задолго до Рождества и Нового года.

— Как известно, 2020 год — год Металлической Крысы. Востребована ли астрологическая тема в дизайне маникюра?

— Признаться, мои клиентки никогда не просили меня изобразить символ года или знаки зодиака на их ногтях.

— Многие собираются отметить зимние праздники в путешествиях. Например, на горнолыжных курортах или в южных странах. Какой маникюр посоветуете путешественницам, которые будут встречать Новый год на море или берегу океана?

— К примеру, почему бы не изобразить Санта-Клауса на своих ногтях? Это же Новый год!

— Зимние праздники уже не за горами. Все к ним сейчас готовятся. Как собираетесь встретить Рождество и Новый год?

— Мы проведем наш зимний праздник в семье. В канун Рождества будем ждать Санту (мой папа всегда надевает его костюм), а в день Рождества у нас будут гости. Мы любим традиционную еду, поэтому будем готовить разные вкусности. А новогодняя вечеринка, наверное, состоится в ресторане.

— Какие подарки дарят на Новый год и Рождество в Румынии?

— Книги, сладости… Важно, чтобы подарок пробудил эмоции радости.

— После праздников многие женщины отправятся в спортзал, чтобы привести себя в форму. Какой дизайн ногтей посоветуете?

— Прежде всего порекомендую короткие ногти. Это удобно. Кроме того, как я уже говорила, такая длина в моде.

— Каждая женщина хочет выглядеть стильно. Но это не так просто. По каким критериям можно судить, стильная она или нет?

- Думаю, это всегда очевидно. Стильная женщина — та, которая нашла свой стиль. Она выглядит эффектно и в то же время гармонично. Стильный маникюр делает женщину более уверенной. А, как мы знаем, уверенность очень нужна в жизни.

— Успеха вам в творчестве и всего самого наилучшего в Новом, 2020 году! А что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ» в канун зимних праздников?

— Желаю каждому тепла в душе даже в самый сильный мороз! Верьте в чудеса, и они обязательно случатся в вашей жизни.

Ранее румынский нейл-стилист Каталина Мунтян рассказала «ФАКТАМ» о том, что нынешней зимой актуальны оттенок красного Ferrari, ночной синий и белый цвета.

А нейл-стилист Тина Унгар рассказала о самых популярных зимой 2019−2020 годов оттенках красного. Это Red Classic, Marsala и Red Blood.

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