Семилетняя Соломия побеждает на престижных конкурсах взрослых опытных трубачей (фото, видео)

Житейские истории

Знай наших!

— На первом же фестивале, в котором приняла участие моя дочь Соломия, трубачи с тридцатилетним стажем заявили: «Мы не встречали детей, которые бы так хорошо играли. У девочки потрясающее чувство ритма», — говорит художественный руководитель народного коллектива «Студії музичного мистецтва естради «КРОК», джазовый музыкант Александр Михайлов. Его дочь Соломия недавно признана Национальным реестром рекордов Украины самым юным в стране музыкантом, освоившим игру на трубе. — В первый раз этот инструмент попал ей в руки около года назад, причем случайно. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о 8-летней барабанщице из Киевской области, которая получила Гран-при престижного фестиваля в Лас-Вегасе.

«Дочка выиграла грант в четыре тысячи гривен. И мы купили ей гитару»

— Однажды я зашла в пустой класс, а там лежала труба, — вспоминает Соломия Михайлова. — Попробовала сыграть на этом инструменте знакомые детские мелодии. Мне очень понравилось. И тогда я сказала папе и маме, что хочу научиться играть на трубе.

Соломия научилась играть на нескольких музыкальных инструментах, но больше всего любит трубу

— За минувший с тех пор год дочка приняла участие в нескольких престижных фестивалях, соревновалась на них со взрослыми музыкантами и каждый раз выигрывала, — говорит отец Соломии Александр Михайлов. — В ноябре 2018 года она начала репетировать на трубе, а уже через два месяца выступила на международном конкурсе «Покори сцену» и удивила нас, заняв первое место. Сейчас Соломия играет на этом инструменте не как ученица, а как зрелый исполнитель. Некоторые взрослые профессиональные музыканты немного злятся из-за того, что семилетняя девочка легко и быстро осваивает новые произведения, на разучивание которых им приходится тратить много времени и усилий.

Вообще-то, игре на трубе детей начинают учить с девяти-десяти лет, ведь у тех, кто младше, еще недостаточно хорошо развиты диафрагма, мышцы гортани и живота. Соломия смогла заняться игрой на этом инструменте в шесть лет в значительной мере благодаря тому, что в два годика мы с женой стали водить ее на репетиции в цирковую студию. Соломийка осваивала там акробатические упражнения вместе со своей старшей на два года сестричкой Софией. Спортивные упражнения укрепили мышцы, помогли хорошенько развить диафрагму.

Труба — не первый инструмент, который освоила Соломия: в три года она начала учиться играть на скрипке. Чем раньше ребенок приступит к обучению игре на скрипке, которая требует от исполнителя идеального слуха, тем лучше. Еще соломия играет на сопилке, фортепиано и маракасах.

Соломия выступила на концерте со своим братом Иваном, который учится в Киевском институте музыки имени Глиэра

— Учусь играть на скрипке у очень хорошей и доброй учительницы Людмилы Алексеевны Кулик в музыкальной школе имени Кабалевского, она меня никогда не ругает и угощает вкусными конфетами, — рассказала Соломия. — Я ребенок, поэтому скрипочка у меня маленькая. Также занимаюсь по классу фортепиано у Тамары Григорьевны Кашиной.

Соломия с мамой

— Дочка с ходу запоминает мелодии, точно и без ошибок их воспроизводит по памяти, — продолжает отец девочки. — У нее врожденное чувство ритма и хорошая техника исполнения. Это у Соломии наследственное — она музыкант в четвертом поколении. Скрипку не бросила, но впечатляющих успехов добилась все же в игре на трубе.

Нам советовали подавать кандидатуру Соломии в ежегодный справочник — Книгу рекордов Гиннесса. Вполне возможно, что дочка является самым маленьким в мире музыкантом, играющим на трубе. Оказалось, обращение в эту структуру будет стоить уж очень дорого. Приезд экспертов в Украину нужно оплачивать за наш счет. Если Соломию признают самой юной исполнительницей на трубе, то нам нужно будет лететь в Великобританию получать диплом. А это 700 фунтов на двоих в одну сторону. Мы с женой преподаватели музыки. Такие расходы для нас неподъемные. А спонсоров у нас нет.

Диплом Национального реестра Украины Соломии вручила Лана Ветрова. С мамой и сестрой Софией

— Соломия выигрывала денежные призы?

— Да, на одном из международных конкурсов получила грант — четыре тысячи гривен. И мы купили ей гитару — дочка захотела учиться игре на этом инструменте. А первый Гран-при она получила в шесть лет, выступая в номинации «Семь — десять лет», так как младше категории в духовых инструментах не было. В 6 лет и 9 месяцев Соломия занесена в Книгу национального реестра Украины как самая младшая исполнительница на трубе традиционного джаза с импровизацией.

«Соломия засыпала под грохот барабанов и концерты Рахманинова»

— Сколько времени Соломия уделяет игре на трубе?

— Минут по 40—50 в день. А на все музыкальные занятия — игру на различных инструментах и уроки вокала — у нее уходит примерно три часа. Поймите, Соломийка еще слишком маленькая, чтобы целенаправленно заниматься чем-то одним.

Она и ее старшая сестра София всю вторую половину дня проводят со мной в Центре детского и юношеского творчества Соломенского района Киева. Дочки — участницы коллектива, которым я руковожу. Кроме того, они занимаются в детском хореографическом ансамбле «Шанс» нашего центра. Особенно им нравится акробатический рок-н-ролл. Для будущих профессиональных музыкантов танцы очень важны, ведь они закладывают основы артистизма, умения раскрепощенно вести себя на сцене, грациозно двигаться, формируют хорошую осанку. А чем больше умеет музыкант, тем он более востребован.

Кстати, о старшей дочери Софии: в прошлом году она была занесена в Книгу национального реестра рекордов Украины как самая младшая исполнительница на саксофоне традиционного джаза с импровизацией. Вообще же дочка играет на десяти музыкальных инструментах. Неоднократно бывало так, что мы с женой начинали разучивать с Софией новую композицию, а она заявляла нам: «А я ее знаю». И по памяти практически без ошибок исполняла. Мы спрашивали: «Когда ты успела выучить эту мелодию?» «Когда-то услышала и запомнила», — отвечала София.

Дочки очень привязаны друг к другу, вместе выступают в джаз-бенде «Крок». Но между ними то и дело возникает конкуренция. Скажем, София выиграла на конкурсе Гран-при, а Соломия — только первое место. Соломийка по этому поводу огорчается, с обидой в голосе заявляет: «У сестры больше Гран-при, чем у меня. Я больше не буду выступать!» Стоит одной начать играть, скажем, на фортепиано, другая тут же заявляет, что хочет музицировать на этом инструменте. Когда мы купили Соломии скрипку, Соня заявила, что тоже будет скрипачкой. Подобных примеров много.

София и Соломия очень дружны

У нас в семье трое детей. Сын Иван уже учится в Киевском институте музыки имени Глиэра. Когда он репетировал на ударной установке в нашем центре, его младшая сестричка Соломийка засыпала под барабанный бой. Все удивлялись, как малышке это удается. А дома «колыбельной» для нее стали концерты Рахманинова.

Джазовый музыкант Александр Михайлов гордится своими талантливыми дочками — Соломией и Софией — и надеется, что они попадут в Книгу рекордов Гиннесса

Мы с женой не находимся в эйфории из-за успехов дочек. Ведь нам известны случаи, когда дети очень хорошо играли на тех или иных музыкальных инструментах, имели репутацию вундеркиндов, но всеобщее восхищение оказало им медвежью услугу: они недостаточно трудились. Итог печальный: развитие этих ребят как музыкантов остановилось. Когда им исполнилось лет 15—16, окружающие стали требовать с них, как со взрослых. И оказывалось, что некогда юные дарования выросли заурядными исполнителями. Так что мы с женой понимаем: Софии и Соломии нужно много и упорно работать, всесторонне развиваться, чтобы в будущем стать виртуозными исполнительницами.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о 13-летнем талантливом баянисте из Полтавы Тимофее Елисееве, который победил на международных конкурсах в Европе.

Фото из семейного альбома

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