Биатлон в Хохфильцене: онлайн-видеотрансляция женского и мужского спринта

Спорт

В пятницу, 13 декабря, в австрийском Хохфильцене двумя спринтерскими гонками у женщин и мужчин стартует второй этап Кубка мира по биатлону, в котором выступают и украинские спортсмены.

У женщин на дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами выйдут пять украинок: Валя Семеренко имеет 1-й стартовый номер, Юлия Джима (на фото) — 19-й, Вита Семеренко — 44-й, Дарья Блашко — 54-й, а пропускавшая стартовый этап Кубка мира в Эстерсунде Елена Пидгрушная — 84-й.

У мужчин в 10-километровой гонке также с двумя стрельбами наша страна также будет представлена пятью спортсменами: у Артема Примы 5-й стартовый номер, Дмитрия Пидручного — 30-й, Антона Дудченко — 43-й, Руслана Ткаленко — 63-й и Артема Тищенко — 105-й.

За обеими гонками в режиме онлайн (женский спринт начнется в 12:30, а мужской — в 15:20 по киевскому времени) можно будет наблюдать по этой ссылке. Также трансляции запланированы на телеканалах «UA:Перший», «Евроспорт 1», «Матч-ТВ» (Россия) и «Беларусь 5».

Отметим, что в субботу, 14 декабря, этап продолжится женской эстафетой 4×6 км (начало — в 12:30), а также мужской гонкой преследования на 12,5 км (15:55).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, украинка Юлия Джима сотворила сенсацию в Эстерсунде, став серебряным призером индивидуальной гонки.

Фото biathlon.com.ua

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