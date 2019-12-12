23.35 / 23.60 25.86 / 26.27
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Слуга народа" и матрац: еще одна нардеп из партии Зеленского влипла в секс-скандал

18:15 12 декабря 2019 553
Галина Третьякова
Инф. «ФАКТОВ»

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова оказалась в центре очередного «секс-скандала» в стенах Рады. Напомним, ранее Рада отказалась отстранять от должности фигуранта интимной переписки в парламенте Богдана Яременко.

Парламентские журналисты зафиксировали переписку депутата о грядущих утехах на новом матраце.

Примечательно, что делала она это во время обсуждения закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных территориях Донецкой и Луганской области».

Партнером по интимной переписке депутата оказался ее супруг Сергей Попов (пара заключила брак только 21 сентября 2019 года).

Он сообщает ей о покупке нового матраца и отмечает, что его привезут уже сегодня.

«Ураааааа. Люблю тебя еще сильнее матраца. Секс на новом матраце. Урааааа», — написала Третьякова в ответ.

Напомним, ранее нардеп от «Оппозиционного блока» Илья Кива обратился к главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, требуя расследовать факт интимной переписки депутата фракции «Слуга народа» Богдана Яременко на предмет совершения уголовного правонарушения. При этом его самого застали в сессионном зале парламента за просмотром странного «эротического» ролика.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Крымский мост

Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло

армия

В Запорожье призывник дважды за день убегал от военкомов: чем закончилась эта история

Двухголовый котенок

В Таиланде родился двухголовый котенок (фото, видео)

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: фольга, color french (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер