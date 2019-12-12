Украина

"Слуга народа" и матрац: еще одна нардеп из партии Зеленского влипла в секс-скандал

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова оказалась в центре очередного «секс-скандала» в стенах Рады. Напомним, ранее Рада отказалась отстранять от должности фигуранта интимной переписки в парламенте Богдана Яременко.

Парламентские журналисты зафиксировали переписку депутата о грядущих утехах на новом матраце.

Примечательно, что делала она это во время обсуждения закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных территориях Донецкой и Луганской области».

Партнером по интимной переписке депутата оказался ее супруг Сергей Попов (пара заключила брак только 21 сентября 2019 года).

Он сообщает ей о покупке нового матраца и отмечает, что его привезут уже сегодня.

«Ураааааа. Люблю тебя еще сильнее матраца. Секс на новом матраце. Урааааа», — написала Третьякова в ответ.

Напомним, ранее нардеп от «Оппозиционного блока» Илья Кива обратился к главе Национальной полиции Украины Игорю Клименко, требуя расследовать факт интимной переписки депутата фракции «Слуга народа» Богдана Яременко на предмет совершения уголовного правонарушения. При этом его самого застали в сессионном зале парламента за просмотром странного «эротического» ролика.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter