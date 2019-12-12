Деньги

"У Фонда соцстрахования воровали постоянно, поэтому в нем и не хватало денег", — эксперт

СБУ раскрыла махинации с выдачей поддельных медицинских справок во Львовской области, из-за которых Фонд социального страхования потерял более 1 млн гривен.

Политический эксперт Кирилл Сазонов на своей страничке в Facebook отметил, что из-за воровства и коррупционных схем, Фонд соцстрахования уже многие годы теряет миллионы гривен и постоянно испытывает дефицит средств, пишут «Українські новини».

«Умников, выдававших липовые диагнозы, за которые назначают соцвыплаты, накрыла СБУ. Но сколько еще таких схем работает в Украине? Готов поспорить, что в каждой области найдутся „лавочки“, предоставляющие подобные услуги», — считает эксперт.

Политолог также отметил, что при таком объеме коррупции и воровства, который существует в сфере соцвыплат, невозможно полностью обеспечить потребности действительно нуждающихся.

«Естественно, что обеспечить всех желающих с „липовыми профзаболеваниями“ у Фонда соцстрахования просто не хватит средств, какой бюджет бы ему ни выделили. Вот он и существует в перманентном дефиците. Новой власти необходимо принимать жесткие меры, чтобы остановить эту порочную практику», — подчеркнул Кирилл Сазонов.

Во Львовской области СБУ раскрыла масштабную махинацию с соцвыплатами на профзаболевания. Группа чиновников, используя свое положение, наладила выдачу медицинских справок с поддельными диагнозами, по которым государство обязуется назначать пострадавшим социальные выплаты. В результате этой махинации Фонд соцстрахования потерял более 1 млн гривен.

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