Деньги

Гривню не удержать: доллар и евро «упали» еще больше

В четверг, 12 декабря, украинская национальная валюта продолжила укрепляться. Ранее стало известно, что рост курса гривни наконец-то сказался на ценах на бензин и дизтопливо, которые устанавливают автозаправочные станции. О новых курсах валют сообщает Национальный банк Украины.

К закрытию межбанка американский доллар на 3 копейки подешевел в покупке и на 4 копейки — в продаже. Евро подешевел в покупке на 8 копеек, а в продаже — на 7 копеек.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему при снижении курса доллара цены не снижаются с такой же скоростью. Также он сообщил, какая структура поможет ускорить снижение цен, но для этого необходима кропотливая работа.

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