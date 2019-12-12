На Полтавщине учитель химии чуть не сжег школу: подробности ЧП (фото)

Происшествия

В селе Пески Лохвицкого района Полтавской области на втором этаже школы загорелось подсобное помещение, в котором учитель химии, готовясь к уроку, смешивал в колбах реактивы. Пожарным пришлось эвакуировать из здания 182 учеников и 18 взрослых. Напомним, в Одессе спасатели завершили поисковую операцию на месте сгоревшего здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

— Вызов из школы поступил в среду, 11 декабря, около десяти часов утра, — рассказала «ФАКТАМ» начальник сектора по связям со СМИ и работы с общественностью Управления ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко. — К счастью, огонь не успел разгореться благодаря тому, что химик, обнаружив задымление, плотно закрыл дверь в подсобке, и тление бумаг без доступа кислорода не переросло в масштабный пожар. Спасатели, используя огнетушители, справились с задачей буквально за пять минут. Во избежание непредвиденной ситуации людей из здания школы эвакуировали.

Как выяснилось, учитель, смешав реактивы, ненадолго отлучился из помещения. То ли колбы оказались старыми, то ли реактивы слишком активными, но стекло не выдержало и лопнуло. Вытекшая жидкость попала на лежавшие рядом бумаги. Огонь уничтожил стол, принадлежности для опытов и учебные документы. В помещении подсобки закопчен потолок и стены.

По оценке специалистов, здание школы соответствует правилам противопожарной безопасности: построено из кирпича с железобетонными перегородками.

Между тем в Полтавской области с 12 декабря начали экстренную проверку всех учебных заведений на соблюдение правил пожарной безопасности. Это связано с пожаром в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса До 26 декабря сотрудники ГСЧС должны проверить 1365 объектов. Прежде всего будут обращать внимание на то, оснащены ли они огнетушителями и пожарной сигнализацией и в каком состоянии находятся пути эвакуации.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после пожара в одесском колледже в Одесской области закрывают сразу четыре школы.

А в ГСЧС Украины заявили, что в одесском колледже, где во время пожара погибли 16 человек, не была установлена пожарная сигнализация.

Фото — Управления ГСЧС в Полтавской области

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