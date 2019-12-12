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Обыск в доме подозреваемого в убийстве Шеремета: эксклюзив "ФАКТОВ" (фото)

22:32 12 декабря 2019 346
Обыск в доме подозреваемого в убийстве Шеремета: эксклюзив «ФАКТОВ» (фото)
Сергей ТУШИНСКИЙ, «ФАКТЫ»

У дома подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, где проходит обыск, собрались активисты, которые выражают недоверие выводам полиции. В частности, они увидели в заявлениях руководства МВД откровенные несостыковки и множество косвенных улик в этом деле.

Ветераны и волонтеры негодуют, подозревая, что своими действиями МВД хочет подорвать доверие общества к ветеранам АТО и волонтерам, ведь согласно последним соцопросам, именно военным и волонтерам украинцы доверяют больше всего.

«ФАКТЫ» публикуют эксклюзивные фото с места событий.

Ветеран АТО Иван Косенко

Напомним, в МВД назвали пятерых подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Также стало известно о роли известного волонтера Маруси Зверобой в громком деле.

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