Обыск в доме подозреваемого в убийстве Шеремета: эксклюзив «ФАКТОВ» (фото)

Происшествия

У дома подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, где проходит обыск, собрались активисты, которые выражают недоверие выводам полиции. В частности, они увидели в заявлениях руководства МВД откровенные несостыковки и множество косвенных улик в этом деле.

Ветераны и волонтеры негодуют, подозревая, что своими действиями МВД хочет подорвать доверие общества к ветеранам АТО и волонтерам, ведь согласно последним соцопросам, именно военным и волонтерам украинцы доверяют больше всего.

«ФАКТЫ» публикуют эксклюзивные фото с места событий.

Ветеран АТО Иван Косенко

Напомним, в МВД назвали пятерых подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета. Также стало известно о роли известного волонтера Маруси Зверобой в громком деле.

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