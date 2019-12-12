Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

Украина

В Украине сейчас больше 12 миллионов пенсионеров, однако всем и сразу повысить выплаты не получится.

С таким заявлением выступил президент Владимир Зеленский в прямом эфире ток-шоу «Право на владу» на телеканале «1+1».

«Я раскрою некоторую тайну. Мы проработали механизм, который поможет сильно повысить пенсии. Да, всем и сразу поднять пенсии не получится, однако мы сделаем это постепенно. Сначала уже в 2020 году прибавку от 400 до 1100 гривен получит возрастная категория „80+“. В следующем году на эту программу мы запланировали 13 миллиардов гривен. Дальше мы будем опускать планку до „75+“, „70+“ и т. д. », — сказал президент Зеленский.

При этом он уточнил, что по разным причинам в следующем году в Украине сократиться количество получателей субсидий.

Как сообщали «ФАКТЫ», с 2020 года в Украине изменится возраст выхода на пенсию.



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