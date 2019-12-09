Украина

Пенсия в Украине: возраст выхода на заслуженный отдых будет пересмотрен

Министерство социальной политики опубликовало подробные требования к будущим получателям пенсий, которые вступят в силу после Нового года.

Об этом пишет РБК-Украина.

Согласно новым требованиям, для выхода на пенсию в Украине с 2020-го года украинцам нужно будет иметь от 27 лет стажа, если они хотят выйти на заслуженный отдых с 60 лет. Остальным придется работать до 63 и 65 лет.

Следовательно, к 2028-му году в Украине только около половины (45%) 60-летних смогут выйти на пенсию вовремя. Остальным из-за нехватки стажа придется работать до 63 или 65 лет. Повышение требований по стажу уже происходит.

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Также в Минсоцполитики заявили, что в 2028-м только 55% выполнят требования по стажу. Это значит, что количество украинцев пенсионного возраста, но без пенсий, будет расти с каждым годом.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

в 2020-м — от 27 лет стажа;

в 2021-м — от 28 лет стажа;

в 2022-м — от 29 лет стажа;

в 2023-м — от 30 лет стажа;

в 2024-м — от 31 года стажа;

в 2025-м — от 32 лет стажа;

в 2026-м — от 33 лет стажа;

в 2027-м — от 34 лет стажа;

в 2028-м — от 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

в 2020-м — от 17 до 27 лет стажа;

в 2021-м — от 18 до 28 лет стажа;

в 2022-м — от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м — от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м — от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м — от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м — от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м — от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м — от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

в 2020-м — до 17 лет стажа;

в 2021-м — до 18 лет стажа;

в 2022-м — до 19 лет стажа;

в 2023-м — до 20 лет стажа;

в 2024-м — до 21 года стажа;

в 2025-м — до 22 лет стажа;

в 2026-м — до 23 лет стажа;

в 2027-м — до 24 лет стажа;

в 2028-м — до 25 лет стажа.

Также в ведомстве напомнили, что пенсии в Украине с декабря начнут начислять по новым стандартам. Однако изменения коснутся не все категории пенсионеров. В первую очередь перерасчет коснется тех, у кого выплаты привязаны к минимальному прожиточному минимуму. Увеличатся минимальные и максимальные размеры пенсий, надбавки за большой стаж для неработающих пенсионеров, появятся новые доплаты и повышения, в частности для лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, участников войны, членов семей погибших военнослужащих.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в бюджете нет денег для индексации соцвыплат и пенсий в соответствии с реальным прожиточным минимумом.

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