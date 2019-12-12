Зеленский станет участником ток-шоу «Право на владу»: онлайн-трансляция «1+1»

Украина

В четверг, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский станет гостем политического ток-шоу «Право на Владу» на телеканале «1+1». Об этом Офис президента сообщил в своем Facebook. Ранее стало известно, что президент дал первое интервью российскому телеканалу.

Главной темой передачи заявлены итоги «Нормандского саммита» в Париже 9 декабря. В частности, Зеленский хочет рассказать, приблизят ли мир проведенные переговоры, а также объяснить украинцам, какие обязательства украинская делегация взяла на себя.

Отдельно обещано рассказать о непубличных договоренностях в кулуарах саммита.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, о чем смогли договориться Зеленский и Путин во время первой встречи тет-а-тет.

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