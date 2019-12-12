23.35 / 23.60 25.86 / 26.27
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский станет участником ток-шоу "Право на владу": онлайн-трансляция "1+1"

20:58 12 декабря 2019 461
Зеленский станет участником ток-шоу «Право на владу»: онлайн-трансляция «1+1»
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский станет гостем политического ток-шоу «Право на Владу» на телеканале «1+1». Об этом Офис президента сообщил в своем Facebook. Ранее стало известно, что президент дал первое интервью российскому телеканалу.

Главной темой передачи заявлены итоги «Нормандского саммита» в Париже 9 декабря. В частности, Зеленский хочет рассказать, приблизят ли мир проведенные переговоры, а также объяснить украинцам, какие обязательства украинская делегация взяла на себя.

Отдельно обещано рассказать о непубличных договоренностях в кулуарах саммита.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, о чем смогли договориться Зеленский и Путин во время первой встречи тет-а-тет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Крымский мост

Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло

Двухголовый котенок

В Таиланде родился двухголовый котенок (фото, видео)

армия

В Запорожье призывник дважды за день убегал от военкомов: чем закончилась эта история

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон в тиаре принцессы Дианы и королева Елизавета в изумрудах принимали гостей во дворце (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер