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Зеленский станет участником ток-шоу "Право на владу": онлайн-трансляция "1+1"
В четверг, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский станет гостем политического ток-шоу «Право на Владу» на телеканале «1+1». Об этом Офис президента сообщил в своем Facebook. Ранее стало известно, что президент дал первое интервью российскому телеканалу.
Главной темой передачи заявлены итоги «Нормандского саммита» в Париже 9 декабря. В частности, Зеленский хочет рассказать, приблизят ли мир проведенные переговоры, а также объяснить украинцам, какие обязательства украинская делегация взяла на себя.
Отдельно обещано рассказать о непубличных договоренностях в кулуарах саммита.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, о чем смогли договориться Зеленский и Путин во время первой встречи тет-а-тет.
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