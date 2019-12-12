Стали известны возможные соперники «Шахтера» в плей-офф Лиги Европы

Спорт

В четверг, 12 декабря, завершились состязания в группах Лиги Европы, по итогам которых определились 24 участника плей-офф (компанию им составят восемь «неудачников» Лиги чемпионов, занявших в своих квартетах третьи места).

Как известно, борьбу в турнире после вылета «Динамо» продолжит только один полпред Украины — донецкий «Шахтер», который после разгромного поражения в Харькове от «Аталанты» вылетел из Лиги чемпионов.

Жеребьевка пар 1/16 финала Лиги Европы состоится в штаб-квартире УЕФА в 14:00 в понедельник, 16 декабря. В число «сеяных» попали победители групп Лиги Европы и четыре лучших из клубов, перебравшихся из Лиги чемпионов («несеяные» — вторые места и квартет худших полпредов Лиги чемпионов).

При жеребьевке разведут представителей одной группы и команды из одной страны. «Шахтер» оказался в числе «несеяных», и подопечным Луиша Каштру может попасться любой из 16 «сеяных».

«Сеяные» при жеребьевке (ответные матчи проведут дома): «Севилья» (Испания), «Мальме» (Швеция), «Базель» (Швейцария), ЛАСК (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Эспаньол» (Испания), «Гент» (Бельгия), «Истанбул Башакшекир» (Турция), «Брага» (Португалия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), а также четыре представителя Лиги чемпионов — «Аякс» (Нидерланды), «Зальцбург» (Австрия), «Интер» (Италия) и «Бенфика» (Португалия).

«Несеяные» при жеребьевке: АПОЕЛ (Кипр), «Копенгаген» (Дания), «Хетафе» (Испания), «Спортинг» (Португалия), «Клуж» (Румыния), «Айнтрахт» (Германия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Лудогорец» (Болгария), «Вольфсбург» (Германия), «Рома» (Италия), «Вулверхэмптон» (Англия), АЗ (Нидерланды), а также полпреды Лиги чемпионов — «Байер» (Германия), «Шахтер» (Украина), «Олимпиакос» (Греция) и «Брюгге» (Бельгия).

Поединки 1/16 финала намечены на 20 и 27 февраля. «Шахтер» первый матч проведет дома. Кстати, во всех встречах плей-офф турнира будет задействована система видеопомощи арбитрам VAR.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов.

Фото uefa.com

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