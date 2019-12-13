23.30 / 23.55 25.90 / 26.20
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В тот момент была в АТО: всплыли важные документы в деле подозреваемой в убийстве Шеремета

8:35 13 декабря 2019 212
Яна Дугарь в АТО
Инф. «ФАКТОВ»

Фронтовые медики медсестры Яны Дугарь, которую полиция назвала в числе фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, опровергают подозрения в ее адрес.

В качестве доказательства опубликована справка о непосредственном участии девушки в АТО, в соответствии с которой в день совершения подрыва авто журналиста (20 июля 2016 года) она находилась в зоне боевых действий — в 66 мобильном госпитале (является закрытой воинской частью в Покровске) выполняла обязанности операционной сестры. В документе указано, что госпиталь медсестра не покидала в период с 3 июня по 26 сентября 2016 года.

Коллеги девушки называют доказательства против нее сфабрикованными.

Так, медик-волонтер и народный депутат Яна Зинкевич сообщает в Facebook о намерении утром 13 декабря «пробиваться» к Дугарь вместе с депутатом VIII созыва Оксаной Корчинской и адвокатом.

«Доказательства, что были предоставлены по Яне, абсурдны даже по своей сути», — написала она.

Напомним, по версии следствия, Дугарь осуществляла фотографирование места жительства журналиста перед его убийством с помощью смартфона без SIM-карты.

Напомним, ранее активисты и волонтеры собрались у дома главного подозреваемого в деле — ветерана Андрея Антоненко, в котором проходил обыск. На данный момент подозреваемые задержаны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Пенсии в Украине

Пенсии в Украине резко вырастут: кто получит прибавку

Крымский мост

Оккупанты решили закрыть Крымский мост: что произошло

апостол Андрей

День Андрея Первозванного: поздравления, открытки, молитвы

Двухголовый котенок

В Таиланде родился двухголовый котенок (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер