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В тот момент была в АТО: всплыли важные документы в деле подозреваемой в убийстве Шеремета
Фронтовые медики медсестры Яны Дугарь, которую полиция назвала в числе фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, опровергают подозрения в ее адрес.
В качестве доказательства опубликована справка о непосредственном участии девушки в АТО, в соответствии с которой в день совершения подрыва авто журналиста (20 июля 2016 года) она находилась в зоне боевых действий — в 66 мобильном госпитале (является закрытой воинской частью в Покровске) выполняла обязанности операционной сестры. В документе указано, что госпиталь медсестра не покидала в период с 3 июня по 26 сентября 2016 года.
Коллеги девушки называют доказательства против нее сфабрикованными.
Так, медик-волонтер и народный депутат Яна Зинкевич сообщает в Facebook о намерении утром 13 декабря «пробиваться» к Дугарь вместе с депутатом VIII созыва Оксаной Корчинской и адвокатом.
«Доказательства, что были предоставлены по Яне, абсурдны даже по своей сути», — написала она.
Напомним, по версии следствия, Дугарь осуществляла фотографирование места жительства журналиста перед его убийством с помощью смартфона без SIM-карты.
Напомним, ранее активисты и волонтеры собрались у дома главного подозреваемого в деле — ветерана Андрея Антоненко, в котором проходил обыск. На данный момент подозреваемые задержаны.
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