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Политика

Стало известно, через кого держат связь Зеленский и Коломойский

9:13 13 декабря 2019 319
Коломойский в Офисе президента
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский сохранят связи с олигархом Игорем Коломойским, а самым эффективным коммуникатором является первый помощник главы государства Сергей Шефир. Эту информацию подтвердили журналистам программы «Схеми» главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева.

«Насколько нам известно, сегодня самая эффективная коммуникация между Коломойским и Зеленским осуществляется через первого помощника Сергея Шефира», — сказала она.

Журналисты отмечают, что еще в 2018 году расследователи зафиксировали, как будущий президент с будущим первым помощником прилетали в Женеву на празднование юбилея украинского олигарха. Однако тогда идентифицировать Шефира еще не удалось.

Авторы сюжета связывают интенсификацию контрактов бизнесмена с Офисом президента с готовящейся к рассмотрению в суде апелляции государства на решение об отмене национализации «ПриватБанка». Резонансное решение еще в апреле принял Оружной админсуд Киева, однако государство подало апелляцию, которая и будет рассматриваться 19 декабря 2019 года.

При этом сам Коломойский настаивает, что на Зеленского не влияет и не планирует это делать в будущем.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» эксперт Украинского института анализа и менеджмента Владимир Воля рассказал, как Коломойский влияет на президента через его окружение.

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